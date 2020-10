Vụ xe bán tải lao xuống vực ở Nghệ An: Hiệu phó và giáo viên tử vong, hiệu trưởng nguy kịch

Theo tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, tối 2/10, hai nạn nhân trong vụ ô tô bán tải lao xuống vực ở xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ) đã tử vong. Nạn nhân còn lại trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị đặc biệt.

2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này được xác định là ông Nguyễn Đình Dần (47 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý) và cô giáo Lữ Thị Khuyên (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Lý 2).

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng thuyền

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để cấp cứu. Song do thương tích quá nặng nên thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong. Còn hiệu trưởng Xồng Bá Cha (45 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2) nguy kịch.

Cho đến thời điểm hiện tại, người thân đã làm thủ tục và nhận bàn giao thi thể của thầy Dần và cô Khuyên để đưa về quê tổ chức an táng. Đồng thời, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 2/10 Xồng Bá Cha (45 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2). Khi đó, thầy Cha điều khiển xe bán tải mang BKS 37C- 364.08 chở thầy Dần và cô Khuyên từ điểm trường trở về theo hướng ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Do đường núi chênh vênh, chiếc xe bán tải không may bị lật, lộn nhào nhiều vòng dẫn đến hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo hình ảnh ghi tại hiện trường, chiếc xe bán tải bị biến dạng, nằm chênh vênh dưới vách núi. Thời điểm đó, nước sông Nậm Nơn dâng cao, cơ quan chức năng phải đưa nạn nhân đi cấp cứu bằng thuyền.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Video hiện trường vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình. Nguồn: Tuổi trẻ