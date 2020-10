Xin đi lễ chùa, 2 nữ sinh viên bất ngờ mất tích nhiều ngày không về

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động , ngày 31/10, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vụ đã ra thông báo truy tìm người mất tích. Đối tượng là nữ sinh Hỷ Phương Hạ Vi (21 tuổi) đi khỏi nhà từ nhiều ngày qua đến nay chưa về.

Cụ thể, thông báo này dựa theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1974, ngụ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) - mẹ của Hạ Vi.

Cùng ngày, công an xã Hoà Long, TP Bà Rịa cũng nhận được thông báo truy tìm của người nhà nữ sinh Nguyễn Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ xã Hoà Long, TP Bà Rịa).

Nguyễn Thanh Trúc (bìa trái) và Hỷ Phương Hạ Vi. Ảnh: FBCN

Được biết, cả Vi và Trúc đều đang là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa, cùng đang thực tập tại Bệnh viện Bà Rịa.

Theo thông tin từ người nhà cung cấp, vào khoảng 18h ngày 28/8 vừa qua, Vi có xin phép gia đình đến chùa Long Quang (xã Hoà Long, TP Bà Rịa) cùng với bạn là Nguyễn Thanh Trúc. Tuy nhiên, đến tối vẫn chưa thấy con về, gia đình liền liên lạc nhưng gọi cho cả Vi và Trúc đều không được.

Gia đình xác nhận, trước khi đi Vi có mặc áo màu lam nâu, đi xe máy đén chở Trúc bảo đi chùa gần nhà. Sau đó, Trúc cũng mặc áo lam nâu, khoác thêm áo đỏ bên ngoài. Cả hai đi xe máy hiệu Yamaha Acruzo màu đỏ, biển số 72F1-371.75.





Hiện tại, cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm. Bên cạnh đó, người nhà của 2 nữ sinh những ngày qua cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ chia sẻ tìm kiếm.



