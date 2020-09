2 phương án về lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021 là gì?

2 phương án về lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021

Cụ thể Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã đề xuất 2 phương án cho lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021 như sau:

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết

Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong cả nước sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày liên tục. Từ ngày 10/2 dương lịch, tức ngày 29/12 âm lịch đến ngày 16/02 dương lịch, tức ngày 05/1 âm lịch.

Nhưng do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch tức ngày 13 - 14/2/2021 dương lịch trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch tức ngày 15 - 16/2/2021 dương lịch.

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu năm mới, không hoán đổi ngày nghỉ



Theo đó, công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên cũng sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục. Từ ngày 11/2 (dương lịch, tức 30/12 âm lịch) đến ngày 17/2 (dương lịch, tức 06/1 âm lịch).

Theo phương án này, ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 - 14/2/2021 dương lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Âm lịch (tức ngày 16 - 17/2/2021 dương lịch).

Cả hai lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021 trên đều có số ngày nghỉ là 7 ngày, chỉ khác nhau về số lượng ngày nghỉ trước hoặc sau Tết. Tuy nhiên trong số 2 phương án đề ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ưu tiên lựa chọn phương án 1, với lý do để bảo đảm đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với công chức, viên chức và người lao động.

Bởi số ngày nghỉ trước Tết là hai ngày không quá ngắn, mọi người sẽ có đủ thời gian để di chuyển về quê hoặc chuẩn bị các hoạt động trước tết được trọn vẹn, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, số ngày nghỉ sau Tết bao gồm ba ngày Tết và hai ngày nghỉ bù (thứ bảy - chủ nhật) cũng khá phù hợp, không gây áp lực nhiều cho các nhà xe.

Với người lao động, chủ doanh nghiệp cần phải bố trí lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021 sao cho phù hợp và thông báo lịch nghỉ tết cho người lao động trước 30 ngày.

Lễ Quốc Khánh 2021 cũng có sự thay đổi

Bên cạnh lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021 thì dịp Quốc khánh mùng 2/9/2021 cũng sẽ có sự thay đổi so với mọi năm. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đề xuất nghỉ hai ngày, vào 2/9 cộng với một ngày liền kề trước hoặc sau ngày 2/9. Kỳ nghỉ này cũng có hai phương án được đưa ra.



Phương án 1: Nếu nghỉ liền kề sau 2/9, công chức viên chức sẽ được nghỉ bốn ngày, từ 2/9 đến 5/9, tức là từ thứ Năm đến hết Chủ nhật.

Phương án 2: Nếu nghỉ liền kề trước 2/9, công chức, viên chức được nghỉ hai ngày 1/9 và 2/9, tức thứ Tư và thứ Năm. Thứ 6 vẫn đi học/đi làm như bình thường.

Được biết, Bộ cũng ưu tiên chọn nghỉ lễ bốn ngày. Bởi nghỉ dài ngày sẽ thuận tiện cho người lao động tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch, nghỉ mát, về quê,... hoặc chuẩn bị cho con cái vào năm học mới và một số hoạt động khác.

Thời gian lấy ý kiến các bộ ngành 15 ngày và phương án nghỉ Tết sẽ do Chính phủ quyết định. Từ năm 2021, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định, Việt Nam sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2/9. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tùy lịch từng năm. Đây chắc chắn sẽ là tin vui cho rất nhiều người dân Việt Nam.

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Từ 2021 Thay Đổi Thế Nào?

