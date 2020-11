Tóc Tiên từng ăn kiêng gián đoạn với thực đơn toàn rau xanh để có body nóng bỏng vạn người mê

Tóc Tiên từng chia sẻ cô có tạng người dễ tăng cân vì khung xương to. Chỉ cần tăng 1kg là chân tay, mặt mày đã bị phù. Do đó cô luôn ý thức chế độ ăn uống giảm cân nghiêm ngặt ngay cả khi đã lập gia đình

Hình ảnh mới nhất của Tóc Tiên khiến fans điêu đứng

Dù đã trở thành vợ người ta nhưng body của cô nàng vẫn khiến các fan mắt tròn mắt dẹp mỗi khi xuất hiện, đặc biệt là vòng eo cực săn chắc, thon gọn hơn đứt nhiều girl chưa chồng.



Thời gian đó cô chọn cách nhịn ăn gián đoạn 16-8. Tức là 8 tiếng ăn thả phanh trong ngày còn 16 tiếng còn lại tuyệt đối nhịn ăn. Thực tế phương pháp nhịn ăn gián đoạn được nhiều người nổi tiếng lựa chọn vì tính ưu việt của nó. Tùy thuộc vào thể trạng cơ thể mà mỗi người có thể tính toán nhịn ăn khung giờ nào là hợp lý nhất.



Phổ biến nhất mọi người chọn ăn uống đầy đủ trong khung giờ buổi sáng đến trưa. Còn từ chiều đến đêm thì hoàn toàn nhịn. Bởi lẽ buổi sáng chúng ta cần nhiều năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Còn ban đêm cần ăn ít để tránh tích lũy năng lượng, tạo mỡ thừa.



Một thời gian, ca sĩ sinh năm 1989 phải kiêng khem tinh bột, thường xuyên uống smoothie thay cho bữa chính. Cô hạn chế tối đa tinh bột mà thay bằng nui, mì ý hay tinh bột lành mạnh.



Tiếp đến thời gian cách ly xã hội, vợ chồng Tóc Tiên cùng nhau theo đuổi chế độ ăn plant-based. Thực chất đây chính là chế độ ăn thực vật đã nổi lên từ nhiều năm trước với tên gọi Whole food plant-based, (viết tắt WFPB).



Tên gọi là chế độ ăn thực vật nhưng plant-based không phải kiêng ăn thịt hoàn toàn mà là chế độ ăn dựa trên nguyên liệu chủ yếu là thực vật. Ưu tiên các loại rau xanh, thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật ngũ cốc, chất béo. Đồng thời, bạn phải hạn chế thịt đỏ, sữa, trứng, tinh bột xấu, đường ngọt.



Bên cạnh việc ăn uống kiêng khem, Tóc Tiên còn phải tập gym nghiêm túc để body săn chắc, đốt cháy mỡ thừa. Dù vậy cô thừa nhận so với tập luyện, ăn kiêng còn đáng sợ hơn nhưng rồi cũng phải quen từ bỏ những món khoái khẩu.

