Bình Dương: 2 thanh niên thương vong sau khi bị nhóm đối tượng truy sát ngay cổng công ty

Tin tức mới nhất ngày 15/6, báo Vietnamnet thông tin, đến tối cùng ngày Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết vừa xảy ra trên địa bàn.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 15/6 ở đường N11, nằm trong KCN Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khi đó, 2 thanh niên vừa mới tan ca đi ra cổng công ty, chạy xe máy chuẩn bị về thì bất ngờ bị một nhóm đối đượng chạy xe máy cầm theo hung khí truy đuổi.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi chạy xe được 1 đoạn, 2 thanh niên bị chém liên tiếp khiến một người gục xuống, người còn lại cũng bị ngã quỵ khi bỏ chạy thêm được 500m. Hai nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong.

Được biết, cả 2 nạn nhân đều là công nhân của công ty trong KCN Đại Đăng. Thời điểm hiện tại, lực lượng công an đang tiến hành truy bắt nhóm đối tượng gây án để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 15/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tiến hành điều tra vụ việc một thanh niên bất ngờ bị nhóm thanh niên đi ô tô và xe máy rút súng bắn thủng phổi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 14/6. Khi đó, anh hạm Ngọc Đạt (SN 1991, trú xã Tam Hợp, Quỳ Hợp) cùng anh Hồ Văn Minh (SN 1994, trú xã Tam Hợp) và một số người bạn đứng ở cầu Dinh thì nhóm đối tượng gồm Ngô Minh Trí (SN 1995, trú xã Minh Hợp, Quỳ Hợp) cùng người anh trai tên Mạnh và 1 người bạn đi ô tô và xe máy đến.

Đạt và Minh đang đứng trên cầu thì bị nhóm đối tượng phi xe đến, nổ súng bắn vào người.

Vừa dừng lại, nhóm người này đột nhiên cầm 2 khẩu súng bắn thẳng vào nhóm của anh Đạt. Anh Minh bị trúng phát súng đầu tiên vào ngực và gục ngay tại chỗ. Lúc này, anh Đạt chạy đến giằng khẩu súng thì bị 1 người trong nhóm rút dao chém.

Nhóm của Trí chủ rời khỏi hiện trường sau khi nổ thêm vài phát súng thị uy. Minh và Đạt nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Các bác sĩ xác định, Minh bị đạn bắn xuyên phổi, phải cắt bỏ 2/3 lá phổi phải vì phổi đã bị dập nát. Hiện tại, Minh vẫn đang hôn mê và được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ