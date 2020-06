2 tuần xịt thuốc kích thích mọc tóc mua trên mạng, nữ sinh phải quấn khăn che đầu trọc lốc

Thuốc kích thích mọc tóc càng làm tóc rụng hơn

Theo Vietnamnet , ThS.BS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, chia sẻ về một trường hợp rụng tóc nghiêm trọng do sử dụng xịt kích thích mọc tóc mua trên mạng.



3 tháng trước, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ L.T.P., 22 tuổi, sinh viên ở Nghệ An đến khám trong tình trạng trên đầu chỉ còn một nhúm tóc. P. kể lại trước kia cô và anh trai bị rụng tóc nhiều nên khá lo lắng tìm mua loại thuốc xịt kích thích mọc tóc trên mạng về dùng.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân



Người anh dùng thì không sao nhưng P. dùng được 2 tuần thì bắt đầu thấy tóc rụng nhiều hơn. Cô vẫn kiên trì dùng tới hơn 1 tháng thì tóc rụng nghiêm trọng chỉ còn lơ thơ trên đầu. Vì e ngại mái tóc thưa lộ cả da đầu, mỗi khi ra ngoài P. phải quấn khăn nhằm che đầu trọc lốc.



BS Quang Minh cho biết, bệnh nhân P. bị phản ứng do sử dụng thuốc kích thích mọc tóc. Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ phát hiện 2 anh em nữ sinh này có yếu tố di truyền liên quan đến gia đình là có xu hướng hói.



Thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định nữ sinh P. bị rụng tóc do nhiễm khuẩn khi sử dụng thuốc xịt kích thích mọc tóc. BS Quang Minh cho biết rất may là mầm nang tóc của bệnh nhân chỉ bị ức chế mà chưa bị hủy hoại. Nếu bệnh nhân còn dùng thuốc lâu hơn, nang tóc bị hủy hoại sẽ gây khó khăn trong việc điều trị.



Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp tiêm vi điểm (mesotherapy) nhằm đưa thuốc, hoạt chất vào xung quanh vị trí nang tóc, kích thích nang tóc mọc. Suốt 3 tháng qua, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện, mức độ tốt hơn, các sợi tóc mới bắt đầu phát triển trở lại.



Dù vậy, BS Minh cho hay, bệnh nhân phải mất ít nhất 6 tháng để mọc chân tóc. Và để có mái tóc vừa đủ chấm vai, bệnh nhân sẽ phải mất tới vài năm. Cùng đó là chi phí điều trị cũng lên tới vài chục triệu đồng.

Nhận biết tóc rụng do sinh lý hay bệnh lý



BS Minh cho hay, bệnh viện thường xuyên gặp các ca bệnh tương tự do bệnh nhân tin dùng các sản phẩm kích thích mọc tóc rao bán trên mạng. Tin lời quảng cáo với sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, người bệnh mua về dùng hàng tháng trời tới khi không có hiệu quả hay phản tác dụng như em P. thì mới tìm gặp bác sĩ.



BS Quang Minh cho hay việc tự ý dùng các sản phẩm kích thích mọc tóc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ rụng tóc nhiều hơn, thậm chí có thể phá hủy nang tóc vĩnh viễn không mọc lại tóc được nữa.



Với người thường xuyên bị rụng tóc cần tìm hiểu nguyên nhân do đâu. Theo BS Quang Minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 30, trong đó có rụng tóc sinh lý bình thường và rụng tóc bệnh lý.



Nếu mỗi người rụng 50-100 sợi/ngày được xem là bình thường. Nếu tóc rụng có tập trung tại một điểm, thành một mảng hoặc kèm theo vảy gàu, có nhiều điểm đỏ sần trên da thì người bệnh nên nhập viện. Đó là các triệu chứng phổ biến của nấm trên đầu, vi khuẩn hoặc đang có vấn đề về miễn dịch trên da đầu.



Hiện tượng rụng tóc hàng loạt có thể do stress, bệnh lý nhiễm khuẩn (sốt xuất huyết, nhiễm trùng máu) khiến nang tóc mềm dễ rụng.



Một số người bị rụng tóc do di truyền mà không hay biết, rụng tóc Một số người bị rụng tóc do di truyền mà không hay biết, rụng tóc sau sinh hoặc do mãn kinh. Nếu sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc không có sự tư vấn của bác sĩ có thể khiến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng hơn.



Với người đang ăn kiêng giảm cân bị rụng tóc nên xem xét lại chế độ ăn uống có quá khắc nghiệt hay không. Có thể cải thiện tình trạng rụng tóc qua chế độ ăn uống bổ sung vitamin A,B,C,D, B5, Biotine, kẽm, silen... Đồng thời người bệnh nên thay đổi thói quen sinh hoạt điều độ từ việc ăn, ngủ, làm việc tránh căng thẳng để cải thiện tình trạng rụng tóc.

