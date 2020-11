Kinh hoàng 2 vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam khiến 4 người thương vong: Đã xác định được nghi phạm

Sáng 27/11, theo CAND đưa tin, Công an huyện Bắc Trà My vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, làm rõ hai vụ nổ súng xảy ra tại xã Trà Dương và thị trấn Trà My khiến 1 người chết, 3 người bị thương.