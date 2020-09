20 cầu thủ đá lâu nhất cho một CLB tại Ngoại hạng Anh 2020/21 là ai?

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế xe container hùng hổ cầm dao phay chặt gương xe khiến lái xe khách ngồi im không dám cử động

Sự việc diễn ra trong đoạn clip dưới đây đang là chủ đề gây tranh luận trên các diễn đàn trong buổi chiều Chủ Nhật (6/9). Được biết, sự việc xảy ra trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương.