20 học sinh tiểu học tại TP HCM phải nhập viện, nghi ngờ bị ngộ độc do ăn trưa tại trường

Trưa ngày 13/9, trao đổi với phóng viên PLO, Trưởng phòng GD&ĐT quận 2, ông Nguyễn Phúc Huy Tùng cho biết, vào ngày thứ 6 (11/9), một số học sinh của trường Tiểu học Bình Trưng Đông ăn trưa tại trường bao gồm món canh bánh tôm và bánh su kem.

"Đến chiều tối thứ 7, có 8 em phải nhập viện tại Bệnh viện Quận 2. Sáng nay tiếp tục có 12 em phải vào viện. Các em đều có cùng biểu hiện nôn ói, sốt, đi ngoài. Trong 20 em, có 1 học sinh có biểu hiện trung bình, các em còn lại ở dạng nhẹ" - ông Tùng nói.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến các em học sinh ngộ độc là gì, phòng chuyên môn, phòng y tế, bệnh viện quận đang kiểm tra mẫu thức ăn. Lãnh đạo nhà trường và phòng GD&ĐT cũng đang ở bệnh viện để nắm tình hình.

Cũng theo đông Tùng chia sẻ, theo kế hoạch sáng nay, trường Tiểu học Bình Trưng Đông đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

“Tôi có chỉ đạo nhà trường thông báo về sự việc trên trong cuộc họp để phụ huynh về theo dõi Sức Khỏe của con em mình. Chỉ cần con có một trong những biểu hiện sốt, ho, có tiêu chảy, buồn nôn thì phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để kiểm tra. Đến nay đã có rất nhiều gia đình đưa con đến kiểm tra”, ông Tùng nói thêm.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 thành phố HCM cho biết, hiện có 20 em học sinh nhập viện và có cùng một biểu hiện đó là nôn ói, sốt, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, đang được điều trị tại Khoa Nhi.

Hiện Bệnh viện đã thăm khám, điều trị và truyền dịch cho các bé. “Trong các ca này, có 1 ca trung bình, 19 ca nhẹ hiện đang được bệnh viện theo dõi”, BS Khanh cho biết.

Theo BS Khanh, những trường hợp nhập viện hàng loạt và có chung một các beieur hiện như thế này thì phần lớn là do ngộ độc thực phẩm gây ra.

Bệnh viện cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra an toàn thực phẩm.

Theo Phương Hoa/SKCĐ