21 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng đã có lịch trình di chuyển: tới nhiều nơi như đám cưới, phòng khám

- Từ ngày 21/7/2020 đến 23/7/2020, bệnh nhân ở tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc chồng và không về nhà. Bệnh nhân có đi mua đồ ăn ở đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nhưng không nhớ rõ tên quán.

- Khoảng 8 giờ ngày 24/7/2020, bệnh nhân về nhà, rồi đi làm tại trường mầm non Búp Sen Vàng.

- Khoảng 17 giờ ngày 25/7/2020, bệnh nhân đi thăm bà ngoại là T.T.R tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Buổi tối ngày 25/7/2020, bệnh nhân đến nhà anh trai tham dự sinh nhật và có tiếp xúc với anh trai là T.T.L (1980) và chị dâu là N.T.C (1984) cùng 10 người khác (không rõ thông tin) rồi về nhà.

- Chiều ngày 26/7/2020, bệnh nhân tham dự đám cưới ở nhà hàng Biển Xanh tại khu dân cư văn hoá biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và có tiếp xúc với 20 đồng nghiệp (chỉ nhớ được hai giáo viên ngồi bênh cạnh mình là T và H).



- Ngày 27/7/2020, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại Trường mầm non Búp Sen Vàng sau đó về nhà.

- Ngày 28/7/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.

- Khoảng 14 giờ ngày 29/7/2020, bệnh nhân được em rể là T.Q.L đưa bằng xe máy đến Trạm Y tế phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để khai báo y tế.

- Ngày 03/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 3/8/2020 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 653

- Bà T.T.P.L. (1986), trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên Khoa dược, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

- Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với mẹ là N.T.S và em trai là T.Q tại đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.



- Ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có T.A.V và Đ.T.C.U (cùng thường trú tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu).

- Ngày 19/7/2020, bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau:

+ 7h30 đến 8h30, bệnh nhân đi lễ nhà thờ Tam Tòa, đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

+ 14h00 đến 17h00, bệnh nhân đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có T.A.V, Đ.T.C.U và N.T.T.T (thường trú tại đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

- Ngày 21/7/2020, bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau:

+ Từ 17h00 đến 17h30: bệnh nhân đi lấy cao răng tại Phòng khám nha Khoa Lâm Thanh Phong II, đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

+ Từ 18h00 đến 19h00: bệnh nhân đi làm móng tay tại tiệm tóc Thu đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

- Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020: bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bệnh nhân có đi đến những phòng sau: Phòng thống kê, phòng thông tin thuốc, kho hóa chất.

- Ngày 25/7/2020 bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cùng N.T.T.T.

- Ngày 26/7/2020 bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau:



+ Mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

+ Từ 7h30 đến 9h00: bệnh nhân đi lễ nhà thờ Tam Tòa, đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

- Ngày 27/7/2020 bệnh nhân có triệu chứng ho. Buổi sáng cùng ngày, bệnh nhân có mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206-208 Quang Trung, phường Thanh Bình).

- Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020: bệnh nhân chỉ đi làm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bệnh nhân có đi đến những phòng sau: Phòng thống kê, kho hóa chất, tiệm thuốc của Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Có ghé nhà chị ruột T.T.P.L, thường trú tại đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (không nhớ ngày), tại đây bệnh nhân không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa để lấy đồ.

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có N.T.T.T.

- Ngày 01/8/2020, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có N.T.T.T. Sau đó có qua phòng tiếp liệu nói chuyện với Đ.T.C.U.

- Ngày 02/8/2020 buổi sáng bệnh nhân ở nhà, chiều lên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để lấy xét nghiệm dịch hầu họng. Sau khi lấy mẫu xong, bệnh nhân có ghé đổ xăng tại cây xăng gần Bệnh viện, tại cây xăng chỉ có 01 nhân viên bán xăng (không nhớ tên cây xăng). Trên đường về nhà bệnh nhân có mua đồ tại siêu thị VinMart gần trường Hoàng Diệu, đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

- Ngày 03/8/2020, bệnh nhân đi làm tại phòng thống kê Khoa dược Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Chiều có qua kho hóa chất nói chuyện với N.T.T.T (thường trú tại đường Hoàng Công Chất, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

- Buổi trưa hàng ngày đi làm bệnh nhân có về nhà chị ruột T.T.P.U (thường trú tại đường Mỹ Đa Tây 2, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Tại đây bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chị ruột.

- Ngày 04/8/2020 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị .

- Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.





Bệnh nhân 654

- Anh Đ.M.T. (1980), trú chung cư K3, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: bảo vệ bến xe Đà Nẵng.

- Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với vợ là P.T.M và 02 người con tại Khu chung cư K3, phường Khuê Trung.

- Bệnh nhân đang làm bảo vệ tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (đường Tôn Đức Thắng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

- Buổi trưa và tối những ngày đi làm, bệnh nhân ăn tại nhà ăn của Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

- Từ 9h00 đến 9h30 ngày 21/7/2020, bệnh nhân cùng vợ đi chùa Linh Ứng Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

- Từ 6h00 đến 6h30 ngày 27/7/2020, bệnh nhân chở vợ đi chợ đầu mối Hòa Cường, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu. Bệnh nhân chỉ đứng ngoài, không vào chợ.

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng rát họng.

- Ngày 01/8/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và được cho lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

- Ngày 04/8/2020 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị.

- Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.





Bệnh nhân 655

- Cháu L.Q.A.Q (2012) trú đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Nghề nghiệp: Học sinh.

- Bệnh nhân sống cùng bà nội, bố, mẹ và em trai tại địa chỉ đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ngày 23/7 đến 24/7/2020, bệnh nhân tiếp xúc gần với mẹ là L.T.B (bệnh nhân số 473), lúc này mẹ bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, đau họng.

- Từ ngày 25/7 đến 26/7/2020, bệnh nhân ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Trưa ngày 26/7/2020, bệnh nhân có đi ăn cùng hàng xóm ở quán ăn gần nhà, sau đó về nhà chơi game cùng em trai.

- Ngày 28/7/2020, mẹ bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7/2020 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Sáng ngày 31/7/2020, bệnh nhân thuộc diện F1 được đưa đi cách ly tại Trường chính trị (215 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

- Ngày 02/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 03/8/2020 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.





Bệnh nhân 656

- Bà N.T.H (1966), ở tại nhà con trai là T.S.Đ, đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Hưu trí.

- Hiện tại Bệnh nhân sống cùng gia đình con trai tại đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận. Có tiếp xúc gần với người nhà: chồng là T.S.Đ, con trai là T.S.Đ, con dâu là N.T.H.T và cháu T.S.N (10 tháng).

Quá trình di chuyển bệnh nhân:

- Ngày 11/7/2020, Bệnh nhân bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Tp. Đà Nẵng thăm gia đình con trai tại địa chỉ nhà nêu trên.

- Ngày 12/7/2020, bệnh nhân đi ô tô cùng chồng vào Quảng Ngãi dự đám giỗ tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đến chiều ra lại Đà Nẵng.

- Ngày 14/7/2020, chồng bệnh nhân là T.S.Đ bị lên cơn đau tim, bệnh nhân đưa chồng vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình và sau đó chồng được nhập viện tại Khoa Hồi sức.

- Cấp cứu cho đến ngày 17/7/2020. Trong thời gian này chồng bệnh nhân được cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc nên bệnh nhân không trực tiếp chăm sóc chồng mà chỉ ra vào Bệnh viện chơi, nói chuyện với chồng rồi về lại nhà con trai.

- Ngày 17/7/2020, bệnh nhân chuyển chồng qua nhập viện tại Khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng để đặt stent và nhập viện điều trị tại đây.

- Ngày 20/7/2020, chồng Bệnh nhân được xuất viện nên cùng chồng về ở tại nhà con trai.

- Từ 21/7/2020 đến 23/7/2020, Bệnh nhân chăm sóc chồng bị bệnh ở tại nhà con trai và không đi đâu. Chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Trong giai đoạn từ ngày 23/7 đến 24/7/2020, bệnh nhân ở tại nhà con trai thấy người nóng hơn bình thường, có uống vitamin, nước ép nên thấy đỡ hơn không sốt. Tuy nhiên trong thời gian này bệnh nhân thấy lúc thở hay bị hụt hơi nên ngày 24/7/2020 con trai bệnh nhân có gọi điện cho Trạm Y tế phường Bình Thuận để hỏi và tư vấn y tế. Lúc này được Trạm Y tế phường hướng dẫn lên TTYT quận Hải Châu để được khám và tư vấn xét nghiệm.

- Từ 25/7 đến 26/7/2020, Bệnh nhân ở tại nhà con trai và không đi đâu.

- Ngày 27/7/2020, Bệnh nhân được con trai chở đến TTYT quận Hải Châu để khám và khai báo y tế sau đó về nhà con trai.

- Ngày 28/7/2020, Bệnh nhân ở tại nhà con trai và không đi đâu.

- Ngày 29/7/2020: Bệnh nhân được con trai chở đến TTYT quận Hải Châu để khám lần 2 và về nhà.

- Ngày 30/7/2020: Bệnh nhân được con trai chở đến TTYT quận Hải Châu để khám lại nhưng Bệnh viện thông báo đóng cửa nên về lại nhà.

- Ngày 31/7 đến 01/8/2020, Bệnh nhân ở tại nhà con trai và không đi đâu.

- Ngày 02/8/2020, bệnh nhân được con trai chở đến khám tại TTTYT quận Sơn Trà và có dấu hiệu nghi ngờ nên được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân xin về nhà tự cách ly, không tiếp xúc ai.

- Từ ngày 02/8 đến 03/8/2020, Bệnh nhân tự cách ly tại nhà con trai, không tiếp xúc với ai.

- Ngày 04/8/2020, Bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hơi toát mồ hôi, nóng người, ho khan, không tức ngực, không khó thở.

Hiện Việt Nam sắp bước vào đỉnh dịch.

Bệnh nhân 657

- Bà L.T.L.H (1972), trú đường Hà Đặc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Giáo viên trường mầm non Trúc Quỳnh ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Bệnh nhân sống cùng chồng là P.P.P (1964) và con là P.L.M.N (2005) tại đường Hà Đặc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

- Ngày 20/7/2020, bệnh nhân về nhà bố chồng tổ chức đám giỗ cho mẹ chồng tại đường Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, tiếp xúc với những người trong gia đình nhà chồng.

- Khoảng 10 giờ ngày 20/7/2020, bệnh nhân đi làm tại Trường mầm non Trúc Quỳnh, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, tiếp xúc với đoàn kiểm tra gồm T.V.C, N.T.C.V, P.T.H. Sau đó bệnh nhân trở về nhà bố chồng.

- Ngày 21/7/2020, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh và về nhà tại đường Hà Đặc, không đi đến nơi nào khác.

- Ngày 22/7/2020, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đến Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng chở bố chồng về nhà tại đường Lý Tự Trọng, sau đó về nhà.

- Khoảng 8 giờ 30 ngày 23/7/2020, bệnh nhân đi chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng sau đó tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh.

- Ngày 24/7/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên xin phép nghỉ ở nhà và tiếp xúc với chị chồng là P.T.T (bệnh nhân số 510), người này chăm sóc bố chồng của bệnh nhân ở Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó khoảng 15 giờ, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh, tiếp xúc với hai người là T.T.Q.N và T.T.Q.T và về nhà.