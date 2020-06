Bữa tiệc cưới khiến 22 người phải nhập viện tập thể, nghi do ăn tiết canh cua

Tin tức mới nhất ngày 29/6, Zing dẫn lại thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa mới tiếp nhận cấp cứu cho 22 ca bệnh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Được biết, tất cả số bệnh nhân này đều nhập viện khoa cấp cứu vào tối 28/6.

Theo thông tin từ các bệnh nhân này cung cấp, vào khoảng 11h30 ngày 28/6 họ có tham gia một bữa tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng có địa chỉ trên đường Chi Lăng (TP Huế).

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau bữa tiệc, nhiều người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu. Đến tối cùng ngày, nhiều bệnh nhân đã được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thực đơn có trong tiệc cưới gồm: Nem chả bò, súp măng cua, tiết canh cua, bò hấp bia, gà hấp xôi, mực chiên xù và sữa chua. Theo đó, món ăn họ nghi ngờ dẫn đến ngộ độc thực phẩm chính là tiết canh cua.

Liên quan đến vụ việc, đến chiều ngày 29/6, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, 22 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm hiện Sức Khỏe đã dần ổn định, không có ca bệnh nguy hiểm. Các bệnh nhân đều đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Sở Y tế Thừa Thiên Huế tiếp tục tiến hành làm rõ.

