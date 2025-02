25 tỉnh thành miền Bắc có nhiệt độ dưới 15 độ C

Sáng nay, đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về khiến nhiệt độ tại 25 tỉnh, thành miền Bắc giảm xuống dưới 15 độ C. Không khí trở nên khô hơn, nồm ẩm giảm đáng kể, nhưng mưa phùn vẫn xuất hiện vào buổi sáng.

Nằm giáp Trung Quốc, đón không khí lạnh sớm và mạnh nhất, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay gần 4 độ, giảm hơn 2 độ C so với sáng qua. Một số nơi dưới 10 độ C như: Đồng Văn (Hà Giang) 7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai) 8 độ; Thất Khê, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Ngân Sơn (Bắc Kạn) 9 độ.

Tại Hà Nội, 5 trạm gồm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây, Ba Vì đều 12 độ C. Dự báo cao nhất hôm nay ở Hà Nội chỉ 14 độ C.

Hà Nội mù sương. (Ảnh: Sưu tầm)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay miền Bắc tiếp tục nằm sâu trong không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Hai ngày tới, mỗi ngày nền nhiệt tăng lên 1-2 độ C.

Không khí lạnh mạnh nên đã tràn đến Bắc Trung Bộ, hôm nay tiếp tục mở rộng xuống Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, cao nhất ngày chỉ 17-18 độ.

Vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m. Bắc và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió cấp 5-6, sóng biển cao 1,5-3 m.

Một tháng qua có bốn đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc vào các ngày 26/1, 1/2, 7/2 và 16/2. Trong đó, đợt ngày 7/2 gây đợt rét đậm, rét hại trong 4 ngày, Thanh Hóa - Quảng Bình trong hai ngày. Nhiệt độ trung bình ở Tây Bắc Bộ, một số nơi thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nam Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ, các nơi khác thấp hơn 0,5-1,5 độ C.

Dự báo một tháng tới, không khí lạnh có Xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.