3 anh em cho nhện góa phụ đen đốt với hy vọng có siêu năng lực bám tường, nhả tơ như Spider-man

3 anh em trai người Tây Ban Nha nhập viện cấp cứu sau khi cho nhện độc nhất thế giới đốt với hy vọng có siêu năng lực như Spider-man. May mắn 3 anh em không thiệt mạng.

3 anh em trai cho nhện độc cắn với mong ước có được siêu năng lực nhả tơ, bám tường như Spider-man sống ở Bolivia ( Tây Ban Nha ) có độ tuổi là 8, 10 và 12.

Cơ quan y tế ở Bolivia cho biết, 3 đứa trẻ đã phát hiện một con nhện góa phụ đen (black widow spider – loài nhện độc nhất thế giới) trong khi đang đi chăn dê ở Chayanta. Cả ba anh em tỏ ra vô cùng phấn khích khi phát hiện nhện góa phụ đen.

Chúng cho rằng, nếu để con nhện này đốt thì sẽ có siêu năng lực giống như Spider-man. Chính vì thế, chúng đã dùng que chọc con nhện nổi điên để đạt được mục đích.

Nọc độc của góa phụ đen theo đi vào cơ thể 3 anh em và không lâu sau họ bắt đầu ngấm độc. 3 cậu bé bắt đầu cảm thấy đau thắt cơ nghiêm trọng, chuột rút , nhịp tim tăng vụt… Và đương nhiên, cả 3 cậu bé không hề cảm nhận được cảm giác của siêu năng lực.

Cho nhện độc cắn để có siêu năng lực là chuyện vô cùng phi lý

Khi không thể chịu đựng đau đớn được nữa, cả 3 đứa trẻ bắt đầu kêu khóc. Người mẹ hoảng hốt đưa lũ con đến Trung tâm y tế Chayanta cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho chúng uống thuốc chống độc nhưng tình trạng không được cải thiện nhiều cho lắm.

Họ phải chuyển cả 3 đứa trẻ lên bệnh viện tuyến trên và Sức Khỏe của chúng ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, gia đình phải đưa chúng đến bệnh viện Nhi đồng ở Thủ đô La Paz.

Mãi cho đến khi được tiêm huyết thanh thì tình trạng của chúng mới có cải thiện. 3 anh em được giữ lại bệnh viện điều trị 5 ngày. Sau đó chúng được cho xuất viện về nhà điều dưỡng.

Cuộc sống ngoài đời thực không giống trong phim. Và thực tế chẳng có siêu nhân nào tồn tại trên thế giới này và càng phi lý hơn khi cho nhện cắn vào người mà có siêu năng lực. Nhưng thật may mắn, những suy nghĩ và việc làm đó chưa gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Virgilio Pietro, người đừng đầu cơ quan y tế Bolivia khuyến cáo:"Với trẻ con thì mọi thứ đều có thể trở thành sự thật, mơ mộng cũng là thật, phim ảnh cũng là thật nốt... Tuy nhiên, cần có định hướng đúng đắn vì trẻ em chính là tương lai của chúng ta".

Được biết, nhện góa phụ đen có nọc độc mạnh gấp 15 lần loài rắn đuôi chuông. Chúng cũng là loài nhện độc nhất thế giới tự nhiên.

Nhện góa phụ đen nguy hiểm thế nào?

