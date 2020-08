3 bệnh nhân COVID-19 tổ chức đám tang cho mẹ khiến cả khu dân cư phải phong tỏa

Tin tức mới nhất ngày 16/8, VTC News dẫn lại Thông báo về kết luận của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu UBND quận Thanh Khê tập trung chỉ đạo quyết liệt dập dịch tại khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân, thiết lập ngay vùng cách ly y tế có dịch khu vực này.



Theo PLO, cũng trong ngày 16/8, Sở Y tế Đà Nẵng đã có thông báo khẩn về việc tìm những người từng dự đám tang có 3 trường hợp mắc COVID-19.

Khu vực phát hiện 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bên cạnh đó, Công an phường Tam Thuận (Q.Thanh Khê) cũng đã lập chốt kiểm soát tại các lối ra vào, phong tỏa toàn bộ khu vực dân cư trong phạm vi bán kính 150m trên đường Trần Cao Vân. Được biết, đây chính là khu vực ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 được công bố chiều 15/8.



Danh tính 3 bệnh nhân này là: NTH, sinh năm 1968 (bệnh nhân 937), NVL, sinh năm 1986 (bệnh nhân 938) và NTT, sinh năm 1954 (bệnh nhân 939) - đều là con cháu của cụ bà 90 tuổi từng điều trị từ 10-19/7 tại Danh tính 3 bệnh nhân này là: NTH, sinh năm 1968 (bệnh nhân 937), NVL, sinh năm 1986 (bệnh nhân 938) và NTT, sinh năm 1954 (bệnh nhân 939) - đều là con cháu của cụ bà 90 tuổi từng điều trị từ 10-19/7 tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Ngày 12/8, cụ bà này qua đời khi chưa được lấy mẫu xét nghiệm Ngày 12/8, cụ bà này qua đời khi chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 . Từ ngày 12-14/8, gia đình tổ chức đám tang cho cụ tại K160 Trần Cao Vân (Tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Khu vực bị phong tỏa.



Trong tang lễ, gia đình đã thuê dịch vụ tang lễ Thiện Tâm (đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và có nhiều người dân đến thăm viếng. Do liên quan đến BV Đà Nẵng, người thân của cụ bà được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 3 trường hợp dương tính với COVID-19 cùng ngụ tại K160 Trần Cao Vân. Hiện những người này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.



Ngoài dân cư sinh sống ở khu vực, lực lượng chức năng cũng xác định khoảng 200 người có liên quan đến đám tang và 20 tiểu thương buôn bán tại một chợ nhỏ gần đó.



Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

