Mã Tư Thuần tiết lộ 2 bí kíp ăn uống từng giúp cô giảm 7kg trong 20 ngày

Nữ diễn viên Mã Tư Thuần từng đạt danh hiệu "Ảnh hậu Kim Mã" vào năm 2016. Cô nàng được yêu thích qua nhiều vai diễn nhưng từng có thời gian khủng hoảng tâm lý, nhan sắc xuống dốc vì không thể quản lý cân nặng của mình.

Mã Tư Thuần hồi thân hình mũm mĩm



Trước đó, khi tham gia bộ phim Tai Trái (The Left Ear), Mã Tư Thuần gây bất ngờ với ngoại hình lấy lại phong độ, vóc dáng cải thiện. Nữ diễn viên cho hay đã giảm được 7kg chỉ trong có 20 ngày để phù hợp với tạo hình nhân vật Lê Ba Lạp. Bí quyết của cô nàng là hai mẹo ăn uống cực kỳ hay ho và tập luyện mỗi ngày.



Nếu nhiều người đẹp phải nhịn miệng khổ sở thì Mã Tư Thuần chọn cách ăn uống khoa học, đủ bữa. Cô nàng không bao giờ bỏ bữa trưa mà vẫn ăn đầy đủ để ngăn chặn cơn đói vật vã vào buổi chiều có thể cản trở lịch trình làm việc.



Nữ diễn viên họ Mã nói bữa trưa nên ăn như một vị hoàng đế chứ đừng chạy theo bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Bạn phải ăn thật no vào buổi trưa mới có sức hoạt động vào buổi chiều.



Bữa trưa cô ăn đủ loại thực phẩm không kiêng khem quá nhiều, nạp đủ tinh bột, protein và chất xơ. Tất nhiên cô cũng hạn chế các chất béo không tốt từ thực phẩm chiên rán.



Vì thuộc tạng người dễ tăng cân nên Mã Tư Thuần chủ động cắt giảm bữa tối. Thời điểm cân nặng đạt tới 60-70kg, cô nàng quyết tâm nhịn ăn tối nhưng cũng phải vật vã vì đói lên đói xuống.



Sau dần thành quen, cô biết cách kiềm chế cơn đói khi ăn cà chua vừa ít calo lại còn đẹp da, giữ dáng. Cà chua giàu chất xơ còn chứa lycopene rất tốt cho cơ thể nên ăn vào buổi tối sẽ không lo đầy bụng.



Nữ minh tinh lưu ý mọi người không nên uống nước sau khi ăn bữa tối để tránh tích nước, dễ bị thừa cân.



3. Đi bộ và chạy bộ mỗi ngày



Ngoài chú ý tới chế độ ăn uống mỗi ngày, Mã Tư Thuần còn rất chăm chỉ tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và đốt cháy calo. Nữ diễn viên tiết lộ mỗi ngày chạy bộ 6km và tập luyện. Mỗi khi có thời gian rảnh cô còn kết hợp đi bộ để thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu làm việc ổn định.

