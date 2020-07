3 ca mắc COVID-19 nặng ở Đà Nẵng có chuyển biến tích cực, bệnh nhân 416 sắp được cai ECMO

Sáng 28/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị cho bệnh nhân.

Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là Sức Khỏe của các ca mắc COVID-19 nặng ở Đà Nẵng. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho 3 ca bệnh nặng.



BN416 (57 tuổi) đã chạy ECMO 3 ngày, các chỉ số cải thiện, hiện đã hết sốt, có khả năng được cai trong những ngày tới.





BN418 (61 tuổi) tiền sử mắc nhiều bệnh nền, tiếp tục được theo dõi, hiện đã hết sốt. Dù bệnh nhân này có nhiều bệnh nền, nặng hơn bệnh nhân 416 nhưng chưa có chỉ định ECMO.



Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 431 (55 tuổi, quận Liên Chiểu) mắc nhiều bệnh nền như suy thận mạn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim… Hiện các thông số của người bệnh tạm ổn định, chưa phải chạy ECMO.



Để đảm bảo điều kiện về cách ly, điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là các ca bệnh COVID-19 nặng, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành phân luồng điều trị, giải tỏa bệnh nhân sang các bệnh viện khác.



Mặt khác, Bộ Y tế điều động các bác sĩ Mặt khác, Bộ Y tế điều động các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực hỗ trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng về công tác phân luồng, cách ly, giám sát nhiễm khuẩn và hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng.



Ngoài ra, bệnh viện cũng được hỗ trợ về máy móc, thiết bị y tế hiện đại như máy chạy ECMO, máy thở…



Để đảm bảo năng lực điều trị khi số lượng bệnh nhân tăng dần, TP Đà Nẵng đã khẩn trương thiết lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đây là nơi tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa.

Để giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế cũng chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng từ Đà Nẵng chuyển về, đặc biệt là những người có nhiều bệnh nền, phải chạy thận nhân tạo.



Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặc biệt lưu ý công tác điều trị phải tập trung cao độ bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, lơ là một chút có thể diễn biến xấu nhanh. Ngành y tế phải nỗ lực cao nhất, không để bệnh nhân tử vong.



Mặt khác, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế điều động các lực lượng, sử dụng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn bệnh nhanh nhất có thể.

