Bắc Ninh và Hưng Yên tìm người từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 rời khu cách ly Hải Dương

Tối 26/8, Bộ Y tế xác nhận 3 ca nhiễm COVID-19 mới là các trường hợp nhập cảnh được cách ly tại Trung đoàn 125 ở TP Chí Linh, Hải Dương . Đáng chú ý những người này được cho rời khỏi khu cách ly về nhà từ sáng 25/8 khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Đến chiều cùng ngày, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1033 là nữ, 58 tuổi, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Sở Y tế tỉnh cho biết bệnh nhân này về quê bằng xe riêng, nhận được kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 trên đường về. Người này sau đó đã quay lại Hải Dương để cách ly, điều trị, tuy nhiên trên đường về và đi đã kịp tiếp xúc với nhiều người.



Quá trình truy vết tại Hưng Yên phát hiện bệnh nhân có về chơi, ăn trưa tại nhà người thân ở huyện Khoái Châu. Tại đây đã xác định 02 người F1, 22 người F2 và 58 người F3.

Bệnh nhân 1034 là nam, 34 tuổi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điều tra dịch tễ cũng cho thấy có một F1 là người ở cùng phòng với bệnh nhân này khi cách ly tập trung . Người F1 này quê ở huyện An Thi, Hưng Yên, trở về nhà sau khi hết cách ly.

Một điểm cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương



Ngay sau đó cơ quan chức năng truy vết xác định 14 người F2 và 5 F3 tiếp xúc với trường hợp F1 này. Nhóm người tiếp xúc đã được cách ly, những địa điểm liên quan tới bệnh nhân được phun thuốc khử trùng.

Bệnh nhân 1032 là nam, 21 tuổi, ở đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. CDC Hà Nội xác định bệnh nhân 1032 trên đường từ Hải Dương về Hà Nội đã ăn phở tại quán Quân Sơn, Quốc lộ 18, thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, lúc 9h30 ngày 25/8. Chủ quán phở được xác định là F1, cách ly tập trung.



CDC tỉnh Bắc Ninh kêu gọi những người đến quán phở này từ 9h30 ngày 25/8 đến 16h ngày 26/8, liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và cách ly.

Bệnh nhân đã kịp về tới nhà ở Hà Nội, đã tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhưng chưa đi đâu. Đã xác định được 6 F1 khác của bệnh nhân này gồm bố mẹ, anh trai và bạn của bệnh nhân 1032. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.



Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, nhận định, 3 trường hợp này đã được kết thúc cách ly quá sớm khi chưa có kết quả xét nghiệm lần thứ hai, dù đã cách ly đủ 14 ngày".

Theo ông Tuấn, quy định của Bộ Y tế, tất cả người nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tối thiểu hai lần. Lần đầu xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh còn lần hai thực hiện vào ngày 10 ngày hoặc ngày 12, trước khi kết thúc cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ hai, cộng với đủ 14 ngày cách ly, người đó mới được kết thúc thời gian cách ly.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, lập danh sách truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người tiếp xúc gần vòng một (F1), vòng hai (F2) với các bệnh nhân, phòng lây nhiễm.

Theo Hà Ly/SKCĐ