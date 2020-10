3 công thức tự làm nước tẩy trang từ nguyên liệu thiên nhiên làm sạch dịu nhẹ cho da nhạy cảm

Khi bạn không thể tìm thấy loại nước tẩy trang lành tính nào trên thị trường. Vậy thì đừng lo mà thử ngay 3 công thức tự làm nước tẩy trang từ thiên nhiên cho da nhạy cảm.



1. Nước tẩy trang từ sữa tươi + dầu oliu và nước chanh



Nếu sữa tươi kết hợp với dầu oliu, càng làm tăng hiệu quả làm sạch và dưỡng da sau đó. Hai nguyên liệu này lết hợp với nhau có thể làm sạch cả các loại make up khó nhằn như mascara hay eyeliner. Mặt khác, dầu oliu cũng có thành phần dưỡng cực tốt, cho da ẩm mềm sau khi lau đi lớp trang điểm. Nước chanh giúp loại bỏ dễ dàng tế bào da chết và bụi bẩn trên da.



Cách làm:



- Dùng 2 thìa sữa tươi và 1 thìa dầu ôliu, cho thêm vài giọt chanh tươi vào trộn đều.



- Nếu sử dụng nước tẩy trang cho vùng mắt, các nàng nên dùng bông thấm dầu ôliu tẩy trang trước. Tiếp tục dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp trên và thoa đều lên mặt theo hướng từ trong ra ngoài hoặc xoay tròn.



- Cuối cùng rửa mặt lại với nước, rồi dùng bông thấm sữa tươi thoa lên. Kết hợp massage mặt nhẹ nhàng rồi làm sạch da với nước ấm.



2. Nước tẩy trang từ trà xanh và sữa gạo



Đây không phải công thức một loại nước detox mà là nước tẩy trang, chăm sóc da. Trà xanh và gạo đều là các nguyên liệu phổ biến sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da.



Cách làm:



- Dùng vài lá trà tươi ngâm trong cốc nước ấm. Nếu không có bạn có thể dùng trà gói hoặc trà khô để pha.



- Tiếp đến pha sữa gạo vào cốc nước trà xanh. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ nhàng.



Dưa leo không chỉ để đắp mặt nạ cấp nước cho da mà còn để làm sạch dịu nhẹ và hiệu quả. Nước ép dưa leo chứa thành phần nước dồi dào, nhựa cây tự nhiên bên trong nước ép có khả năng loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da từ sâu bên trong. Mặt khác, dùng nước ép dưa leo tẩy trang bạn không lo da bị khô, xót hay sần sùi vì đã được dưỡng ẩm an toàn.



Để cải thiện làn da thiếu sức sống, bạn có thể kết hợp nước ép dưa leo với một ít dầu ôliu, sữa chua hoặc sữa tươi để kết hợp tẩy tế bào chết cho da.



Cách làm:



- Trộn đều nước ép dưa leo vào sữa chua tạo thành hỗn hợp. Tiến hành thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi massage nhẹ nhàng trong 10 phút để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn.



- Cách khác là thêm một ít sữa tươi hoặc dầu oliu và nước ép dưa leo. Hỗn hợp này tẩy trang rất tốt cho môi, nhẹ nhàng lấy đi lớp son mà dầu oliu lại dưỡng môi ngay lập tức.



Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu