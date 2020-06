3 công thức diện đồ đôi du lịch với người yêu, đảm bảo hợp tông mà thiên hạ gato hết mực

Mùa hè chắc chắn là mùa du lịch rồi, và thời gian này thì các cặp đôi cũng lũ lượt lên kế hoạch vi vu khám phá khắp chốn cùng nhau. Với những cặp đôi thích lãng mạn ngọt ngào thì diện đồ đôi chắc chắn là việc không thể thiếu rồi. Cùng diện đồ đôi nhưng có tới 3 công thực cực hữu dụng nhé, nếu biết cách phối thì đảm bảo các bạn sẽ có cơ số ảnh sống ảo cực xinh, thiên hạ không chê sến sẩm mà còn gato hết mực.

Hợp tông tuyệt đối

Trước khi lên đồ bạn cùng người yêu hãy chọn ra một kiểu dresscode thống nhất nhé. Kiểu ton sur ton tuyệt đối này cực kì dễ thương mà lại ăn ảnh vô cùng, nhìn lướt qua cũng biết cả hai là một cặp vô cùng tình cảm rồi.

Hãy chọn cùng tông màu hoặc họa tiết rồi mix với công thức y chang nhau nhé. Chẳng hạn cùng mặc áo xanh/ quần trắng, áo be/quần bò hoặc cùng chọn đồ caro này, đảm bảo các bạn sẽ có ngay bộ cánh cực ưng ý.

Hợp tông chữ X

Hợp tông chữ X là kiểu phối hơi lệch so với công thức ton sur ton tuyệt đối. Chẳng hạn nếu cả hai cùng nhất trí chọn tông màu đen/be thì bạn có thể mix theo kiểu người áo đen thì diện quần be, còn người mặc váy đen lại khoác thêm áo be.

Những màu sắc đảm bảo hợp tông chữ X này là đen, be, vàng, trắng, xanh nhé, vừa mát mắt ngày hè lại vô cùng hợp cảnh, lại rất dễ kiếm đồ nữa.

Hợp tông ngẫu hứng

Kiểu mix này tuy không theo công thức chuẩn tuyệt đối như hai kiểu phối đồ trên, nhưng đảm bảo vẫn giúp bạn và người yêu khi đứng cạnh nhau ai nấy đều rõ là một cặp, hơn nữa lại vô cùng hợp thời trang và thần thái.

Với kiểu hợp tông ngẫu hứng này, cả hai không cần diện cả bộ giống nhau đâu, chỉ cần chọn ra vài điểm tương đồng giữa trang phục hai người là được. Chẳng hạn bạn mặc váy xanh thì người yêu có thể mặc áo kẻ ngang sọc xanh hoặc đội mũ lưỡi trai màu xanh, vậy là đủ dễ thương rồi. Kiểu mix đồ này cũng vô cùng "lợi hại" ở chỗ cả hai có khi chẳng cần sắm đồ mới đâu, diện đồ có sẵn trong tủ cũng đủ hợp rơ rồi.

Your browser does not support HTML5 video.

Ảnh: Instagram@onepound.kr

Theo Linh Chi/SKCĐ