Vài phút ủ tóc bằng mayonnaise sẽ cứu rỗi mái tóc khô xơ, xỉn màu của bạn đẹp lên trông thấy

Hãy xem nào dầu thực vật, trứng, giấm hay nước cốt chanh có dưỡng ẩm hiệu quả, tăng độ bóng mượt cho tóc nhờ đó cải thiện tình trạng tóc khô xơ cứng.



Với những người có tóc bông xù không phải do kết xấu tự nhiên thì nguyên nhân chủ yếu là do tóc hư tổn vì thiếu độ ẩm và dưỡng chất. Trong mayonnaise chứa một loại axit amin gọi là L-cysteine, là thành phần cấu tạo nên tóc chắc khỏe hơn. Vì vậy sử dụng mặt nạ dưỡng tóc mayonnaise bạn sẽ có được mái tóc suôn mượt hơn, phục hồi tóc hư tổn.



1. Mặt nạ mayonnaise cho tóc khô



Công thức này bao gồm 120g mayonnaise, 1 muỗng canh mật ong hữu cơ, 1 muỗng canh sữa không đường. Trộn đều tất cả ba nguyên liệu trên trong một chiếc bát thủy tinh.



Trước khi gội đầu hãy xả qua tóc bằng nước ấm, sau đó bạn bắt đầu bôi hỗn hợp vừa trộn lên tóc. Phủ kín từ gốc đến ngọn rồi đội mũ tắm, ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó gội đầu bình thường.



Chuẩn bị nguyên liệu gồm 115g mayonnaise, 1 muỗng canh dấm (hoặc có thể thay thế bằng nước cốt chanh). Cho các nguyên liệu vào hũ trộn đều.



Trước khi gội đầu thì xả tóc với nước ấm rồi bôi hỗn hợp lên tóc. Chụp mũ ủ tóc bằng mayonnaise trong 60 phút rồi gội sạch bằng dầu gội đầu như bình thường.



Công thức này sử dụng dấm để kết hợp với các axit amino và chất chống ôxy hóa trong mayonnaise phục hồi lại màu tóc bị xỉn bạc.



3. Mặt nạ mayonnaise cho tóc xơ rối



Nguyên liệu gồm: 120g mayonnaise và 1 lòng trắng trứng gà. Đánh bông lòng trắng trứng đã tách và trộn với mayonnaise vừa chuẩn bị.



Cũng xả ướt tóc rồi bôi hỗn hợp dưỡng lên từng sợi tóc, phủ kín mũ và ủ. Đợi 1 tiếng sau gội đầu bình thường bằng nước ấm hoặc nước lạnh tùy thích. Công thức này cho tóc suôn mềm giảm xơ rối hiệu quả.



Nếu tóc quá khô, xơ rối, xỉn màu hoặc hư tổn nặng bạn có thể cân nhắc ủ qua đêm hoặc 2-3 tiếng để tăng hiệu quả. Chỉ cần bảo quản tóc trong một tấm nilon sạch.



Nếu không dùng hết hãy bảo quản phần mặt nạ còn lại trong tủ lạnh và lấy ra lượng vừa đủ để ở nhiệt độ phòng trước khoảng nửa tiếng cho lần dùng tiếp theo.



