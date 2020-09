3 cung hoàng đạo chắc chắn thoát ế cuối tháng này, chỉ cần áp dụng ngay vài mẹo nhỏ đơn giản

Your browser does not support HTML5 video.

Dắt xe vào điểm mù của xe tải, cụ già chở cháu nhỏ bị tai nạn tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra trên đường DT 756, đoạn qua xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Cụ già dắt xe đạp không may đã rơi vào điểm mù của xe tải khiến cụ bị tử vong thương tâm, cháu nhỏ may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.