Điểm danh 3 cung hoàng đạo một khi đã đánh ghen thì tình địch chỉ còn nước 'chạy mất dép'

Bọ Cạp

Đây vốn được biết đến là cung hoàng đạo thù dai nhất, và họ hận nhất là bị phản bội. Đối với cung Bọ Cạp, mọi tội lỗi đều có thể phần nào châm chước trừ việc không chung thủy.

Chính vì ghét cay ghét đắng bị phản bội nên cánh họ đánh ghen cũng không giống ai, được lên kế hoạch và đầu tư tỉ mỉ. Đối với những người này, làm gì cũng phải có đầu có đuôi, đánh ghen cũng phải thật thâm sâu khó lường khiến đối phương phải 'sợ đến già' mới thôi.

Một khi đánh ghen, chẳng ai biết Bọ Cạp sẽ làm gì bởi họ vốn lắm mưu nhiều kế lại giỏi nhẫn nhịn, đến khi 'đột kích' thì đối phương sẽ không biết đường nào mà lần. Họ sẽ khiến 'tiểu tam' không thể thanh minh, không có đường lui, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.





Cự Giải

Đừng nghĩ những người hiền lành, dễ tính như Cự Giải sẽ không biết đánh ghen , đây là điều hoàn toàn sai lầm. Đã nghe câu 'con giun xéo lắm cũng quằn' chưa? Những người hiền lành một khi đã tức giận lên thì còn đáng sợ hơn gấp chục lần.

Một khi đã ôm trái tim bị phản bội, Cự Giải có thể khiến cho bất kỳ một 'tuesday' nào cũng phải khiếp sợ cả đời. Tất nhiên, họ sẽ không dùng vũ lực, Cự Giải có khả năng lôi kéo người khác đồng cảm và ủng hộ cho mình, những người này sẵn sàng lên tiếng bênh vực, bảo vệ, dùng lời lẽ khiến tiểu tam không còn chỗ dung thân.





Song Tử

Dù không phải là cung hoàng đạo quá cực đoan hay nham hiểm, thế nhưng một khi bị phản bội hay tổn thương cùng cực, Song Tử sẵn sàng trả đũa khiến nhiều người phải khiếp sợ.

Vốn là những người nhiều tài, hiểu biết rộng và thông minh tột đỉnh, trong đầu Song Tử luôn nghĩ ra hàng trăm cách khiến kẻ thù đau khổ. Quan trọng là họ sẽ áp dụng cách nào mới là điều đáng nói. Tuy nhiên, hầu hết các Song Tử sẽ đánh ghen nhờ vào các mối quan hệ và các kênh truyền thông. Vốn là người quen biết rộng rãi, Song Tử dễ dàng khiến bộ mặt 'tuesday' phủ sóng khắp các trang mạng xã hội , không còn đường lui.

Clip mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ