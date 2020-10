Ria mép và thâm nám tưởng là dấu hiệu lão hóa da, ai ngờ cảnh báo tử cung đang gặp vấn đề

Với sức khỏe chị em, tử cung là bộ phận cực kỳ nhạy cảm, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm sinh lý của phụ nữ. Không chỉ nhận chịu trách nhiệm về khả năng sinh sản, tử cung khỏe mạnh hay không còn ảnh hưởng tới nhiều mặt khác với Sức Khỏe chị em. Cơ quan này cũng dễ bị tác động bởi đời sống sinh hoạt như chế độ ăn uống, tâm trạng, tình dục,...

Tử cung và gương mặt nữ nhân có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu gương mặt xuất hiện một số dấu hiệu này cẩn thận tử cung đang có vấn đề, cần chú ý trước khi quá muộn.

3 dấu hiệu trên da cảnh báo tử cung không khỏe mạnh



1. Ria mép rõ và đậm



Nữ giới có ria mép không phải chuyện lạ nhưng ria mép mà đen và rậm rạp hơn lại là điều bất thường. Ria mép của phụ nữ khỏe mạnh thường ngắn, có màu nhạt, các sợi lông mảnh lơ thơ.

Tuy nhiên khi ria mép đậm màu hơn là dấu hiệu cho thấy hormone estrongen bị rối loạn, kích thích ria mép mọc nhiều hơn. Nếu ria mép mọc đậm kéo dài bạn có thể nghĩ đến việc đi xét nghiệm hormone sinh dục.



2. Vết thâm nám trên da



Các vết thâm nám không chỉ xuất hiện do lão hóa hay tác hại của tia cực tím. Đây có thể là dấu hiệu của sự tích tụ độc tố trong cơ thể nữ giới thông qua việc thải máu kinh. Kỳ kinh nguyệt bất thường dẫn tới khó thải máu kinh sẽ hình thành các vết nám trên da mặt, đặc biệt ở hai cánh mũi. Vì thế đừng chủ quan với các dấu hiệu này.



3. Da mặt vàng



Da mặt vàng không chỉ là dấu hiệu của bệnh gan mà còn liên quan đến tử cung. Theo các chuyên gia, chị em nào bị u nang buồng trứng, u xơ tử cung hay kinh mạch không thông thì thường có da mặt vàng vọt, không có độ bóng. Nguyên nhân do các chất thải, chất độc tích tụ trong cơ thể, giống như cơ thể đang bị trúng độc làm da mặt xanh xao, vàng vọt.

3 lưu ý bảo vệ sức khỏe tử cung

1. Giữ ấm vùng bụng



Theo Y học cổ truyền phương Đông, lạnh bụng là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh phụ khoa. Đặc biệt vào kỳ kinh nguyệt, chị em cần giữ ấm vùng bụng, tránh bị lạnh sẽ dẫn tới khí huyết ứ trệ, kinh mạch tắc nghẽn, làm cơn đau bụng kéo dài do co thắt tử cung dữ dội.



Với các chị em là tín đồ của áo crop top và quần cạp trễ cũng nên chú ý che chắn khi đi ngoài trời để tránh bị nhiễm lạnh. Khi ngủ nên đắp tấm chăn mỏng ngang bụng. Hạn chế ăn uống đồ lạnh, đồ sống.

2. Quan hệ tình dục an toàn



Sinh hoạt tình dục ảnh hưởng mật thiết tới sức khỏe tử cung. Các cô gái luôn phải nhớ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, giữ cân bằng độ PH. Sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, chỉ nên có một bạn tình bởi lẽ càng nhiều bạn tình, nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng... rất dễ xảy ra. Đó là chưa kể nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm như HIV, lậu, giang mai,...

3. Tốt nhất không nên phá thai



Nạo phá thai ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe chị em nói chung và đặc biệt là tử cung nói riêng. Mỗi lần nạo phá thai, tử cung như bị bào mòn đi, đồng nghĩa với sức khỏe suy giảm và làm giảm cơ hội mang thai ở những lần sau.



Đặc biệt, phá thai tàn phá tử cung khủng khiếp gây tổn thương tử cung, thủng tử cung, thậm chí gây nhiễm trùng hoặc dính buồng tử cung. Nếu nạo phá thai quá nhiều có thể gây vô sinh.

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ hình thành như thế nào

Theo Hà Ly/SKCĐ