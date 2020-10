3 địa điểm du lịch đậm chất ma mị hút khách Đà Lạt mùa Halloween

Các địa điểm vui chơi Halloween 2020 tại Đà Lạt được giới trẻ yêu thích có không gian được trang trí phông nền ma quỷ đặc sắc chẳng kém phim trường.

Biệt thự Hằng Nga - Crazy House



Đúng như tên gọi, địa điểm này được gọi là "ngôi nhà điên" hay "ngôi nhà kỳ dị" là quần thể kiến trúc lạ mắt và đặc sắc với diện tích gần 1.900 m2.

Crazy House Crazy House



Ngay từ cổng vào, bạn sẽ thấy tấm mạng nhện to đùng bằng dây thép. Khu kiến trúc chính là tòa lâu đài có lối kiến trúc phá cách, với những ô cửa sổ lồi lõm tạo hình những gốc cây hay một phần cơ thể của thú rừng.



Mỗi chi tiết trang trí hay từng điểm vui chơi bên trong đều đậm chất ma quái, bí hiểm. Người yếu tim hay bị ám ảnh về thị giác nên cân nhắc trước khi tới đây.

Nhiều du khách từng tới chekin



Tòa lâu đài này được nhiều blogger du lịch nước ngoài ghé thăm check-in. Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đường hầm Hỏa Xa



Con đường hầm này đang là điểm đến rất hot của giới trẻ, đặc biệt là các tín đồ sống ảo. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km, bạn tìm đến một con đường hầm cổ kính, với những bức tường rêu phong xưa cũ. Không gian nhuốm màu hoài niệm tương tự như bối cảnh trong bộ phim "Be with you" phiên bản Hàn.



Được biết, đường hầm này thuộc tuyến đường sắt 84 km từ Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến Đà Lạt, được xây dựng vào năm 1903. Ngoài không gian cho những bức ảnh siêu chất, ở đây còn có bầu không khí hết sức trong lành, thoáng mát.

Đường hầm tối và hun hút sâu



Địa chỉ: QL20, Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Bạn nên đi theo biển chỉ dẫn, nên tránh đi vào ngày mưa vì ở đây khá nhiều sình lầy, có thể gây cản trở di chuyển của du khách.



Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên



Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên hay Phân viện sinh học Đà Lạt nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm, giữa rừng thông bạt ngạt.



Được biết, địa điểm này được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước, mang đậm phong cách Pháp cổ điển. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà cũng giống như một lâu đài cổ lạc trong rừng sâu, những bức tường đá rêu phong và hàng trăm cửa sổ hướng ra đồi thông.

Ngôi nhà có không gian khá chill



Tới đây bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành của nơi rúi rừng cùng với đó là không gian cổ kính quả thật là background hoàn hảo cho những bức hình "sống ảo". Lên đồ sương sương tối giản ngồi bên khung cửa sổ cũng tạo thần thái như quý tộc lạc lõng trong tòa lâu đài.



Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo Hà Ly/SKCĐ