Tuyển sinh 2020: 3 huyện miền núi Thanh Hóa được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng cho thí sinh dự thi

Thanh Hóa là một trong những tỉnh thành hiện đang phải cùng lúc đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và giải quyết tình hình mưa lũ trên địa bàn. Những khó khăn này vô hình chung đã khiến việc ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây của các thí sinh gặp ít nhiều khó khăn. Theo Vietnam+, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ cho các huyện miền núi của tỉnh một khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng nhằm cung cấp những bữa ăn miễn phí cho những thí sinh dự thi tới từ 03 huyện Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa. Cụ thể, huyện Mường Lát sẽ nhận khoản hỗ trợ 40 triệu đồng, huyện Quan Sơn và Quan Hóa nhận mỗi huyện 30 triệu đồng. Được biết, số tiền này được lấy từ nguồn xã hội hóa của tỉnh.

Trong bối cảnh 3 huyện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, cùng lúc đối phó với những khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai, sự hỗ trợ từ UBND tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là đúng lúc, kịp thời và là nguồn động viên lớn tới thầy và trò tại những huyện này.

Được biết, tại hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Quan Sơn sẽ thành lập 16 phòng thi tốt nghiệp THPT, phục vụ cho 375 this sinh. Ngoài ra, KTX của trường THCS Dân tộc Nội trú Quan Sơn và KTX của trường THPT Quan Sơn cũng được trưng dụng làm nơi ăn, nghỉ của các thí sinh.

Thanh Hóa có gần 400 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tót nghiệp THPT tại Thanh Hóa

Ban Chỉ đạo thi các huyện miền núi Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng các huyện đã thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa: đảm bảo an toàn cho các thí sinh, cán bộ tham gia công tác chuẩn bị và thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT, ví dụ như: tiến hành phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh các phòng thi, phòng làm việc, khu nhà vệ sinh, sân vườn trong và ngoài điểm thi, chuẩn bị đủ dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt và khẩu trang y tế phát tại các phòng thi.

Ngoài ra, các đơn vị liên tục rà soát, phát hiện kịp thời những thí sinh, người nhà thí sinh đi từ vùng dịch về địa phương để có phương án xử lý phù hợp, kịp thời.

Ban Chỉ đạo thi các huyện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu cho công tác phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn phòng thi, khu vực thi.

Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Thùy Dương/SKCĐ