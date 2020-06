3 kiểu quần shorts chị em cần bỏ ngay, kẻo vừa kém duyên vừa lỗi mốt

Các BTV thời trang luôn rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu hướng thời trang , biết ngay những item nào sẽ trở thành hot trend, những item nào kém duyên và lỗi mốt. Hiện tại đang là mùa hè, do tiết trời nóng nực nên những item thoáng mát như quần shorts đang lên ngồi. Theo lời khuyên của BTV thời trang Allyson, có 3 kiểu quấn shorts chị em cần bỏ ngay không lại bị chê vừa kém duyên, vừa lỗi mốt hè này.

Quần shorts cạp trễ

Trước đây, quần shorts cạp trễ là một item rất được sao Hollywood ưa chuộng bởi sự đơn giản nhưng không kém phần sexy, quyến rũ. Tuy nhiên, theo BTV Allyson, quần short cạp trễ đã trở nên lỗi thời mất rồi, ngay cả cô cũng đã không còn "chứa chấp" kiểu quần này trong tủ đồ từ lâu.

Allyson gợi ý rằng, nếu chị em muốn trông vừa sang chảnh vừa mát mẻ ngày hè thì những chiếc quần shorts cạp cao hoặc xếp ly sẽ là lựa chọn phù hợp. Kiểu quần này dễ mặc hơn, thoải mái và phù hợp với nhiều dáng người, lại giúp cho người diện có vẻ ngoài thời thượng, năng động.

Quần short siêu ngắn

Cách đây khoảng 5-6 năm, kiểu quần jean shorts siêu ngắn là một item được tất thảy chị em yêu thích. Từ các sao US-UK cho đến những idol Kpop thời thượng, ít nhất một lần bạn sẽ trông thấy họ diện mẫu quần short siêu ngắn này.

Thế nhưng, hiện tại nó đã trở thành một món đồ lỗi thời, kém duyên, chưa kể còn khiến người diện vô tình rơi vào trường hợp hớ hênh. Theo lời của BTV Allyson, cô nói rằng vài năm trở lại đây cô ưu tiên chọn lựa những kiểu quần jean shorts dài và rộng hơn.

Allyson nói: " Nếu chiều dài tính từ đũng quần đến gấu quần của jean shorts là dưới 6cm, tôi sẽ bỏ qua". Nếu chị em có ý định mua jean shorts mặc hè này thì hãy chọn kiểu quần dáng đứng, ống dài rộng để vừa hợp mốt vừa duyên dáng nhé.

Quần shorts bó chẽn

Đây cũng là một item từng gây sốt giới thời trang vài năm trước nhưng hiện tại đã trở thành một món đồ kém sang. BTV thời trang Allyson chia sẻ: "Trừ quần bike shorts – item vốn đã có phom dáng ôm sát, tôi đã loại bỏ hết tất cả những chiếc quần bó chẽn ra khỏi tủ đồ và bổ sung vào đó những chiếc quần shorts đứng dáng". Quần shorts bó chẽn tuy quyến rũ nhưng lại có thể phô khuyết điểm cơ thể như mông lép, đùi to,... do đó dần bị các nàng sành điệu loại dần ra khỏi tủ đồ.

Trong khi đó, những chiếc quần shorts đứng dáng lại được nhiều chị em ưa thích bởi chúng đem lại cảm giác thanh lịch, chỉn chu hơn. Thậm chí, một số người còn thoải mái diện quần shorts đứng dáng để thay thế quần âu bởi nó lịch sự nhưng vẫn thoáng mát. Để có một set đồ chỉn chu, chín chắn, bạn có thể phối quần shorts đứng dáng với áo sơ mi, áo cổ đức hoặc áo blazer tay ngắn.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ