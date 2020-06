3 loại cafe Việt Nam được giới trẻ xứ Hàn cực "ghiền", trendy khắp mạng xã hội

Những năm gần đây, nhờ sự bùng nổ của các mạng xã hội ẩm thực Việt Nam ngày càng lan tỏa và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, yêu thích. Không ít món ăn đặc sản hay đồ ăn vặt của Việt Nam đã tạo nên cơn sốt với giới trẻ quốc tế, đặc biệt là giới trẻ Hàn Quốc.

Trong đó chắc chắn không thể không nhắc đến những ly cà phê Việt, với mùi thơm nức mũi và hương vị đậm đà, hấp dẫn khó quên. Nếu thử tìm từ khóa 베트남 커피 (cà phê Việt Nam) trên Instagram, bạn có thể sẽ tìm thấy hơn 80.000 kết quả, chứng tỏ độ hot không thể chối từ của cà phê Việt. Dưới đây là 3 loại cafe Việt Nam được các bạn trẻ xứ sở kim chi cực "ghiền", thích thưởng thức và chụp ảnh check-in khắp mạng xã hội

Cafe Cộng

Cafe Cộng vốn là một thương hiệu cà phê hút khách ngay tại Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào cũng ít nhất một lần tới đây thưởng thức. Sau khi mở một chi nhánh tại Hàn Quốc vào năm 2018, cafe Cộng tạo nên một cơn sốt tràn ngập mạng xã hội nước bạn. Được biết khi mới mở cửa, rất nhiều bạn trẻ đã tới đây thưởng thức cafe, check-in sống ảo, khiến quán luôn trong tình trạng đông kín người, thậm chí còn phải xếp hàng mới được vào.

Sau đó, cafe Cộng còn được sản xuất dưới dạng cốc đóng sẵn và bán trong các siêu thị tiện lợi 24/7 ở Hàn Quốc. Thậm chí, thương hiệu cà phê này còn trở thành một cái tên hot đến mức địa điểm quán tại Việt Nam đều biến thành những điểm đến hút khách, được nhiều du khách Hàn Quốc ghé thăm, thưởng thức.

Cafe hòa tan G7

Một loại cà phê khác của Việt Nam được người Hàn đặc biệt ưa thích chính là cafe hòa tan G7. Những gói cafe hòa tan này hot đến mức ở rất nhiều khách sạn, homestay ở Hàn Quốc đã để loại cafe này trong phòng cho khách thưởng thức, giống như tại Việt Nam vậy.

Thậm chí, tại xứ sở kim chi, cafe G7 còn nổi tiếng ngang ngửa thương hiệu cafe đình đám Maxim. Thậm chí, có không ít thần tượng Kpop đã nếm thử cafe G7 và ngay lập tức mê mệt hương vị cà phê Việt Nam, chẳng hạn như Lee Teuk (Super Junior), iKON,.. Được biết, loại cafe G7 được yêu thích nhất tại Hàn Quốc là cafe G7 hoà tan 3 trong 1 (gồm cafe, bột kem, đường) và cafe G7 hoà tan 2 trong 1 (chỉ có cafe và đường).

Cafe Cappuccino dừa

Cafe Cappuccino dừa đến từ thương hiệu ArchCafé, tuy chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam nhưng lại tạo nên một cơn sốt với giới trẻ Hàn Quốc. Archcafé là một thương hiệu bắt nguồn từ quán nhỏ trong khuôn viên Hội kiến trúc sư TP.HCM kết hợp với niềm đam mê sâu sắc với cà phê.

Archcafé thường sử dụng cafe Arabica Cầu Đất & Robusta Buôn Mê Thuột, kết hợp cùng nông sản Việt tạo nên những hương vị độc đáo, hấp dẫn như cafe Cappuccino dừa, sầu riêng hay Cappuccino chuối, socola,... Tuy nhiên, trong các vị này thì cafe Cappuccino dừa vẫn đặc biệt hấp dẫn giới trẻ Hàn Quốc hơn cả. Những gói cà phê to bản với màu xanh lam êm dịu từng ngập tràn khắp Instagram Hàn Quốc, chứng tỏ sức hút đặc biệt của loại cafe dừa này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ