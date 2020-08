Em trai điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng về thăm nhà khiến cả 3 mẹ con ở Quảng Nam mắc COVID-19

Sáng 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc COVID-19 trong số này có 3 bệnh nhân ở Quảng Nam. Đáng chú ý trong đó có BN 645: nữ, 67 tuổi, là F1 (mẹ) của BN 555; BN644: nam, 35 tuổi, là F1 (anh trai) của BN 555 (bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, BV Đà Nẵng). Đây là 3 mẹ con trong một nhà cùng mắc COVID-19.

BN 644 (nam, 34 tuổi, ở xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn), là anh ruột BN 555. Từ ngày 24 - 26/7, BN 555 có về nhà chơi. Sáng 25 - 26/7, anh này uống cà phê tại quán gần nhà (quán này có bán thêm tạp hóa) trước khi đi làm tại Đà Nẵng (tại địa chỉ Nguyễn Kiệt - số 475, đường Phạm Hùng, Q.Cẩm Lệ). Chiều về lại nhà, anh này có tiếp xúc với người trong nhà và bạn bè trong xóm.



Từ ngày 27 - 31/7, buổi sáng anh hay uống cà phê gần nhà rồi đi Đà Nẵng làm việc, buổi tối về có tiếp xúc với hàng xóm và bạn bè gần nhà. Ngày 1/8, anh được cách ly tập trung (sau khi BN 555 được công bố dương tính). Hiện BN 644 sốt nhẹ, không ho, không khó thở.

BN 645 (nữ, 65 tuổi, ở xã Điện Hồng) là mẹ của BN 555 và 644. Từ ngày 24 - 26/7, BN 555 có về nhà chơi thì bà chủ yếu ở nhà để giữ cháu. Buổi sáng hay đi mua thức ăn tại sạp bán hàng (trước hợp tác xã 1, xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn).



Từ ngày 26 - 30/7, bà chỉ tiếp xúc với người trong Từ ngày 26 - 30/7, bà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và hàng xóm. Đến ngày 1/8, bà được cách ly tập trung. Hiện tình trạng bệnh nhân sốt nhẹ, khó thở.

Trước đó, bệnh nhân 555, (nam, sinh năm 1987, trú tại đường Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Là con trai của BBN645 và em trai của BN644.



Ngày 13 đến 24/7, bệnh nhân nhập viện phòng 718, Khoa Ngoại thần kinh, Ngày 13 đến 24/7, bệnh nhân nhập viện phòng 718, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng điều trị viêm cột sống dính khớp thể ngoại vi, viêm dạ dày , bội nhiễm khớp.



Khoảng 16 giờ ngày 24/7, bệnh nhân được xuất viện và được bạn cùng quê đến đón bằng xe riêng về quê ở thôn Giáo Ái Nam (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).



Gia đình bệnh nhân có 7 người, hàng xóm thường xuyên tới thăm trong thời gian anh này ở nhà. Hàng ngày anh ăn cơm cùng gia đình, tối ngủ cùng con gái 2 tuổi.



Chiều 26/7, anh đi ra Đà Nẵng và về nhà tại đường Châu Văn Liêm. Khoảng 10 giờ sáng 28/7, anh được đưa đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau đó về nhà và từ hôm đó tự cách ly tại nhà. Ngày 31/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và được công bố mắc COVID-19 ngày 1/8.



Trước đó còn có một gia đình 3 thế hệ khác gồm 7 người cùng mắc COVID-19. Gia đình này ngụ tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Đó là các bệnh nhân 522, 523 (vợ chồng), bệnh nhân 561 (con gái), bệnh nhân 597 (con trai) và các bệnh nhân 598, 599, 600 là cháu nội, ngoại. Cả 7 thành viên trong gia đình sống chung một nhà.

