Đàm Tùng Vận giảm 9kg trong 2 tuần để hóa thân thành nữ sinh 16 tuổi trong Lấy Danh nghĩa người nhà

Khán giả theo dõi bộ phim L ấy Danh Nghĩa Người Nhà đặc biệt ấn tượng với cô “em út” Lý Tiêm Tiêm do Đàm Tùng Vận thủ vai với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Đàm Tùng Vận thủ vai nữ sinh Lý Tiêm Tiêm

Có lẽ không nhiều người biết, Đàm Tùng Vận năm nay đã chạm mốc 30 tuổi nhưng vẫn nhập vai xuất thần một nữ sinh tuổi 16 ngây ngô, trong trẻo đậm chất thanh xuân. Bí quyết nào giúp nữ diễn viên hack tuổi tuyệt vời đến vậy.

Trước khi nhận vai trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận cho biết cô phải Trước khi nhận vai trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận cho biết cô phải Giảm cân cấp tốc. Để làm được điều này, nữ diễn viên chia sẻ 3 bí quyết ăn uống cực kỳ quan trọng.



Thứ nhất, mỹ nhân họ Đàm vốn sở hữu thân hình cân đối, không quá mũm mĩm do đó cô chỉ ý thức ăn uống để giữ cân nặng không bị vượt tầm kiểm soát. Nữ diễn viên chọn cách ăn chậm, nhai kỹ mỗi lần dùng bữa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khi nhai kỹ giúp nghiền nát thức ăn, giúp bạn no lâu và giảm cơn thèm ăn. Thực tế cho thấy những người ăn nhanh, không nhai kỹ đềy béo phì so với những người ăn chậm.



Thứ hai, Đàm Tùng Vận áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để ép cân nhanh. Cô thiết lập khung thời gian 16:8 chia 24 giờ trong ngày thành 2 khung. trong đó, chỉ có 8 tiếng trong ngày cô được phép ăn còn 16 tiếng còn lại phải nhịn hoàn toàn. Đây là phương pháp khoa học được nhiều người đẹp nổi tiếng áp dụng.



Lưu ý là trong khung 8 giờ bạn vẫn phải tuân thủ thực đơn dinh dưỡng đã đề ra chứ không phải được ăn vô tội vạ bất cứ thứ gì mình thích.



Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhịn ăn gián đoạn giúp cắt giảm tối đa lượng calo dư thừa, đồng thời thúc đẩy quá trình bài tiết hormone và kiểm soát nồng độ insulin trong cơ thể.



Thứ ba, Đàm Tùng Vận nói không với thực phẩm nhiều dầu mỡ và muối. Cô nàng không ăn thực phẩm đóng hộp, đồ chiên xào hay các món quá mặn hoặc quá ngọt. Ăn nhạt hết sức có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết độc tố và duy trì cân nặng.



Nếu bạn nạp vào quá nhiều muối hay đường sẽ làm tăng tích năng lượng dư thừa, hình thành mỡ nội tạng hoặc mỡ dưới da.

Tập thể dục thường xuyên



Để hỗ trợ tối đa cho quá trình Để hỗ trợ tối đa cho quá trình giảm cân , Đàm Tùng Vận còn phải thường xuyên tập luyện thể dục. Cô nàng chăm chỉ chạy bộ và sử dụng máy tập tại nhà. Vì công việc bận rộn nên nữ diễn viên không thể thường xuyên tới phòng tập nên ưu tiên tập luyện linh hoạt.

Chăm sóc da không tỳ vết



Ngoài giảm cân, bí quyết để Đàm Tùng Vận "hack" tuổi thành công chính là làn da trắng, căng mịn. Cô nàng thường khoe ảnh mặt mộc trên mạng Ngoài giảm cân, bí quyết để Đàm Tùng Vận "hack" tuổi thành công chính là làn da trắng, căng mịn. Cô nàng thường khoe ảnh mặt mộc trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, khó tin với một làn da của phụ nữ 30 tuổi.

Đàm Tùng Vận khoa mặt mộc trên mạng xã hội



Đàm Tùng Vận tiết lộ rất coi trọng bước làm sạch với sữa rửa mặt và mặt nạ. Cô nàng thích các mặt nạ dạng bột nhão, sau khi đắp xong phải rửa sạch mặt với nước.



Về dưỡng da, nữ diễn viên sinh năm 1990 chú trọng các bước dưỡng da với kem, tinh chất. Cô nàng từng chia sẻ về những sản phẩm đang sử dụng, cô sở hữu nhiều thương hiệu từ bình dân đến đắt đỏ.



Về trang điểm, nữ diễn viên ưu tiên chọn các mỹ phẩm tiệp màu da, tạo cảm giác nhẹ nhàng, không gây bí da cũng như làm mất vẻ tự nhiên trên da. Để tăng phần tạo hình trẻ trung, cô nàng chủ yếu sử dụng tông son đỏ tươi hoặc hồng nhạt để giúp để gương mặt thêm sáng, tôn lên nước da trắng.

