Giang Quân (Bạch Lộc) vẫn ăn đủ 3 bữa và uống trà sữa mà giữ dáng đỉnh cao nhờ 3 bí quyết này

Bạch Lộc là gương mặt đang được yêu thích nhờ vai Giang Quân đóng cặp với Viên Soái (La Vân Hi) trong bộ phim Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương. Bạch Lộc dù mới 26 tuổi nhưng sự nghiệp đáng chú ý với nhiều vai diễn ấn tượng như đại ma đầu Chiêu Diêu cùng với với Phó Hằng (Hứa Khải).



1. Kiểm soát khẩu phần ăn trong ngày



Bạch Lộc chưa từng ăn kiêng khắc nghiệt mà chỉ kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày. Cô chú ý đến thành phần dinh dưỡng và lượng calo mà mình đưa vào cơ thể.



Các fan thường thấy cô chăm chỉ nấu trà sữa tại nhà nhưng thực tế là mỗi khi uống trà sữa, cô phải tự cắt giảm khẩu phần còn lại trong ngày. Cô chỉ ăn ít vào buổi tối và không ăn vặt vào ban đêm.



Có thể bạn chưa biết, Bạch Lộc có tài nội trợ khá ổn. Ngoài các bữa ăn chính, nếu đói Bạch Lộc thường ăn thêm khoai lang, ngô, đậu, yến mạch, bí đỏ hoặc các loại tinh bột tốt khác. Bởi lẽ đây là các loại ngũ cốc giàu chất xơ, tăng cảm giác no, thích hợp để thay thế tinh bột.



Ngoài ra, cô cũng thường xuyên ăn trái cây như táo, dưa hấu vì chúng chứa nhiều nước và ít calo. Cô không chọn loại trái cây quá ngọt vì dễ tăng cân.



Có lẽ không nhiều người biết, cà phê đen có tác dụng giảm cân tuyệt vời còn chống phù nề hiệu quả. Nhiều người đẹp như Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba chọn uống cà phê đen vì chúng chứa ít calo và nhiều tác dụng hữu ích.



Khoa học đã chứng minh uống cà phê đen có tác dụng lợi tiểu, làm đẩy nhanh quá trình chuyển hóa nước của cơ thể, kích thích nhu động ruột. Bên cạnh đó, thành phần axit chlorogenic có thể giúp ức chế quá trình hấp thu glucose và giảm bớt sự tích tụ mỡ thừa.



Lưu ý chị em cũng không nên uống quá 2 ly cà phê đen/ ngày. Không nên thêm quá nhiều đường, sữa tươi hay kem tươi vì chúng làm tăng lượng calo đáng kể.



3. Ăn canh cà chua vào bữa tối



Nhiều người đẹp như Mã Tư Thuần, Bạch Lộc có bí quyết ăn canh cà chua vào bữa tối để giảm cân. Cô từng chia sẻ công thức nấu của mình trên trang Xiaohongshu cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể húp một bát canh cà chua trước bữa ăn sẽ giúp tăng cảm giác no.

Công thức nấu canh cà chua của Bạch Lộc:

Chuẩn bị nguyên liệu: cà chua, đậu phụ, bắp cải non, nấm đông cô, nấm kim châm, hành lá.

- Rửa tất cả các nguyên liệu trên sạch sẽ và cắt đậu phụ thành miếng vuông. Chần cà chua với nước sôi, bỏ vỏ và cắt thành từng khoanh. Bạn cũng có thể cắt nhỏ thêm một ít hành lá nếu thích.

- Đổ chút dầu ăn vào nồi làm nóng, cho hành lá và cà chua vào xào sơ rồi thả đậu phụ, nêm nếm muối và hạt tiêu. Cho tiếp nấm đông cô, nấm kim châm và bắp cải non (hoặc bất kỳ loại rau nào bạn thích) vào nồi canh. Cho thêm chút dầu mè (hoặc nước luộc gà) vào, đợi canh chín là có thể thưởng thức.



4. Tập aerobics và chạy bộ



Ngoài chế độ ăn uống, không thể thiếu được việc tập luyện. Để giữ được vóc dáng thon gọn, mỗi ngày Bạch Lộc thường chạy trên máy chạy bộ khoảng 1 tiếng.



Ngoài ra, cô còn tập thêm các bài tập aerobics đơn giản kết hợp cùng việc leo cầu thang, đi bộ công viên khi ở nhà. Kiên trì thực hiện các bài tập này mỗi ngày để giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và giúp cơ thể dẻo dai.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày