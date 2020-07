Không ăn kiêng vẫn giảm 10kg trong 2 tháng, Jeon Ji Hyun khiến cả showbiz Hàn sốc với 3 bí kíp này

Từ lâu, Jeon Ji Hyun đã là gương mặt quen thuộc trong các bảng xếp hạng tượng đài nhan sắc của showbiz Hàn. Ngay cả khi đã trải qua hai lần sinh nở, vóc dáng và nhan sắc của "mợ chảnh" ngày càng lên hương.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô không cần ăn kiêng mà giảm cân bằng các mẹo nhỏ và tập trung vào thói quen khi ăn để điều chỉnh lượng thức ăn trong mỗi bữa. Khám phá ngay bí quyết giảm cân không cần ăn kiêng độc nhất vô nhị của Jeon Ji Hyun.



Ăn bằng tay không thuận



Nếu đa số mọi người đều ăn bằng tay thuận thì Joen Ji Hyun lại thích ăn bằng tay chiêu. Việc phải cầm thìa muỗng bằng tay không thuận khiến cô nàng gặp khó khăn hơn trong khi ăn uống, từ đó giảm tốc độ ăn.



Ngoài những lúc ăn tiệc cùng bạn bè đồng nghiệp hay ăn ngoài hàng thì cứ ăn uống ở nhà là "mợ chảnh" lại áp dụng chiêu này để kiểm soát lượng thức ăn của mình.



Theo Brightside, một nghiên cứu chỉ ra ăn bằng tay không thuận sẽ khiến bạn ăn chậm lại, Theo Brightside, một nghiên cứu chỉ ra ăn bằng tay không thuận sẽ khiến bạn ăn chậm lại, dạ dày phát ra tín hiệu "đã no" chuyển đến não nhanh hơn và làm bạn ăn ít đi. Đừng coi thường mẹo nhỏ này nhé, hiệu quả bất ngờ lắm đó.

Ăn uống với chiếc niềng răng



Những ai từng niềng răng đều hiểu cảm giác vướng víu khó chịu đến nhường nào. Chính vì vậy, Ji Hyun tận dụng điều này để khiến bản thân ăn uống khó khăn hơn, khó khăn trong khoản nhai và nuốt.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh trong phim Huyền thoại biển xanh



Chưa kể đeo niềng răng giúp điều chỉnh khuôn hàm của Ji Hyun tốt nhất, vừa để tạo đường V-line trên khuôn mặt lại còn giúp ăn ít đi. Không thể phủ nhận nhờ đeo niềng răng mà dung mạo của Jeon Ji Hyun cũng "lên hương" rõ rệt so với thuở chân phương.

Chỉ ăn sau khi đã trang điểm



Có ai toàn mẹo giảm cân lạ đời như Jeon Ji Hyun không. Nữ diễn viên thường xuyên tự make up kỹ càng hoặc nhờ chuyên viên trang điểm trước khi ăn.



Ai cũng biết thần thái mợ chảnh luôn muốn đẹp mọi lúc mọi nơi, đẹp bất chấp không gian thời gian. Do đó, việc trang điểm trước khi ăn buộc nữ diễn viên phải ăn uống cẩn trọng, khéo léo để không làm trôi đi lớp son môi và phấn nền. Bí quyết lạ đời này giúp người đẹp ăn chậm nhai kỹ. Từ đó, cô nàng cảm thấy nhanh no hơn, giảm bớt lượng thức ăn nạp vào.

Nghe rất lạ đời nhưng chính nhờ 3 bí quyết độc dị này mà Jeon Ji Hyun dù rất ham ăn vẫn giữ được vóc dáng thon thả, thậm chí sau sinh cũng không bị tăng cân.

Your browser does not support HTML5 video. Ăn nhiều vẫn cảm thấy đói cảnh báo Sức Khỏe có vấn đề

Theo Hà Ly/SKCĐ