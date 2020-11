Bạn sẽ tuyệt đối tránh xa 3 món này khi đi ăn buffet lẩu nếu biết sự thật phía sau

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 96: Chuột bạch lật kèo cắn cổ rắn hổ mang

Rắn ăn thịt chuột thì là điều quá bình thường nhưng chuột mà có thể lật kèo cắn cổ chết rắn hổ mang thì đúng là sự việc trăm năm hiếm gặp. Trước sự hung hăng của chuột bạch, 2 con rắn hổ mang kia chỉ biết đứng nhìn.