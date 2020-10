3 ngư dân của Bình Định mất tích do bão số 9 đã được tàu của Hong Kong cứu sống

3 trong số 26 ngư dân của Bình Định bị mất tích do bão số 9 đã may mắn được tàu của Hong Kong phát hiện và đưa vào bờ an toàn. 23 ngư dân còn lại vẫn đang được lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa tin, vào khoảng 16h12 phút ngày 29/10, tàu FORTUNE IRIS, trọng tải 82.372 tấn mang quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ Singapore sang Nhật Bản. Đến khu vực biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa đã phát hiện 3 người đang trôi dạt trên biển. Vị trí cách Nha Trang 240 hải lý về phía Đông. Tàu FORTUNE IRIS cứu ba ngư dân bị trôi dạt trên biển Thuyền trưởng của tàu FORTUNE IRIS đã ngay lập tức thông báo cho Trung tâm biết về vụ việc này. Trước đó, tàu FORTUNE IRIS cũng đã nắm được thông tin về vụ mất tích của 26 ngư dân Bình Định do bão số 9 qua các Đài thông tin Duyên hải. Vì vậy trên hành trình đi của mình, tàu FORTUNE IRIS đã chuyển hướng di chuyển vào khu vực các ngư dân của Việt Nam bị nạn và tăng cường công tác cảnh giới, phát hiện và cứu vớt 3 người đang trôi dạt trên biển. Trung tâm sau khi kết nối được với tàu FORTUNE IRIS đã yêu cầu tàu thực hiện biện pháp sơ cứu và chăm sóc y tế, đồng thời trực tiếp nói chuyện và trấn an tinh thần cho các ngư dân bị nạn. Trung tâm cũng đã báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề xuất chỉ đạo tàu KN 490 đang thực hiện nhiệm vụ ở gần đó đến để tiếp nhận người bị nạn. Tàu FORTUNE IRIS cũng đã được yêu cầu chuyển hướng hành trình đến vị trí được chỉ định để bàn giao người cho phía Việt Nam. Đến 00h ngày 30/10 tàu FORTUNE IRIS đã tiếp cận được tàu KN 490 và 3 ngư dân đã được trở về nhà an toàn. Danh tính của 3 ngư dân được may mắn cứu sống đó là: Lê Minh Don (sinh năm 2000), Phan Quốc Vy (sinh năm 1986), Võ Văn Hoài (sinh năm 1986) thuộc nhóm tàu cá Bình Định bị chìm trong cơn bão số 9. 3 ngư dân may mắn được cứu sống Thay mặt Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ kịp thời của thuyền trưởng tàu FORTUNE IRIS đã góp phần cứu giúp ngư dân của Việt Nam gặp nạn trên biển do bão số 9 gây ra. Tại hiện trường hai tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị mất liên lạc từ ngày 27/10 do bão số 9, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều 4 tàu kiểm ngư, tàu hải quân và máy bay trực thăng đến để tham gia tìm kiếm. Qua thông tin từ 3 ngư dân kể lại, trong ngày hôm nay 30/10, Trung tâm đã tiếp tục huy động thêm nhiều phương tiện để tham gia tìm kiếm cứu nạn 23 ngư dân còn mất tích trên biển.

Theo Thiên Bình/SKCĐ