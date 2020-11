Vụ tai nạn lật xe tại Campuchia cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình

Ngày 8/11, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện cơ quan chức năng và người thân đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về quê an táng.

Được biết trong số 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này có đến 4 người ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, trong đó có 3 người ở xã Mỹ Lộc, 1 người xã Sơn Lộc. Một nạn nhân khác là chị Hoàng Thị Thuỷ (25 tuổi, quê xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) nhưng lấy chồng về huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Ông Trần Sỹ Lương - Chủ tịch xã Mỹ Lộc cho biết, có đến 3 nạn nhân là người trong 1 gia đình , gồm mẹ và 2 con trai là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) và 2 người con trai là Nguyễn Quốc (38 tuổi) và Nguyễn Nhật (20 tuổi), cùng trú xóm Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc).

Được biết bà Mai và 2 con trai có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Campuchia. Thời gian vừa rồi về quê giải quyết một số việc thì do dịch COVID-19 nên gia đình buộc phải ở lại quê nhà.

Chiếc xe bị chìm nghỉm dưới mương nước

Đến chiều ngày 4/11, cả 3 mẹ con bà Mai bay từ Vinh (Nghệ An) vào Thành Phố Hồ Chí Minh để lên đường sang Campuchia làm việc. Trên đường đi thì gặp phải tai nạn thương tâm.

Hiện Lãnh sự quán và Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn cho các gia đình làm thủ tục để đưa thi thể các nạn nhân về quê. Nếu chi phí thấp sẽ xin đưa thi hài các nạn nhân về, còn chi phí cao vượt ngoài khả năng của gia đình thì sẽ xin đưa hài cốt về để chôn cất.

Các thi thể được đưa lên bờ

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/11 trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Spean Thnaot, huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia. Chiếc ô to khách do tài xế người Campuchia điều khiển chở theo 11 hành khách người Việt bất ngờ bị lật ngửa dưới mương nước. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do tài xế ngủ gật nên đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Hậu quả là khiến cho 6 người Việt tử vong tại chỗ trong đó có 1 người quê Thanh Hóa và 5 người quê Hà Tĩnh

