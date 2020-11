3 người Trung Quốc lãnh án tử hình sau khi sát hại tài xế taxi rồi ném xác xuống sông Hồng

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 103: Linh dương dùng kế giả chết lừa được cả linh cẩu và báo gấm

Chú linh dương nhỏ bé trở thành mục tiêu đi săn của cả báo gấm và linh cẩu, cái chết tưởng như là không thể tránh khỏi nhưng nó vẫn có thể thoát được bằng 1 chiến thuật thông minh mang tên " giả chết ".