3 thanh niên tử vong khi tắm biển ở Quảng Nam: Xót xa khi nạn nhân trẻ nhất mới 18 tuổi

Tin tức mới nhất ngày 5/7, báo Người Lao Động dẫn lại lời lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chiều cùng ngày xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc 3 thanh niên tử vong do đuối nước khi tắm biển.



Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 17h30 chiều 5/7, một nhóm thanh niên đã đến khu vực biển Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để tắm.

Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc.

Một lúc sau, có 4 người trong nhóm đã bị đuối nước và bị sóng lớn cuốn ra xa. Khi phát hiện vụ việc, người dân tắm biển gần đó cùng lực lượng chức năng đã lặn tìm và đưa cả 4 người lên bờ không lâu sau đó.

Tuy nhiên, chỉ 1 trong 4 thanh niên đuối nước được cứu sống, 3 người còn lại đã tử vong. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Phan Văn Huấn (SN 1999), Phan Phụng Anh Khoa (SN 2002; cùng ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) và Võ Sang (SN 1999; ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn), theo Người Lao Động.

Chỉ 1 trong 4 thanh niên đuối nước được cứu sống, 3 người còn lại đã tử vong.

Người duy nhất sống sót là Nguyễn Phú Hưng (SN 2000; ngụ xã Điện Thọ). Hiện tại, người này đã được đưa đi Bệnh viện cấp cứu.





Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, những nạn nhân đuối nước đều tắm ở khu vực gần bãi tắm Thống Nhất, ở ngoài đoạn phao giới hạn an toàn. Trước đó, đội cứu hộ cũng đã thổi còi nhắc nhở nhiều lần.



Zing dẫn lại lời của ông Hà cho biết, sau vụ việc lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường để điều tra. Thi thể các nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ