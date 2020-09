3 thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 miền Nam sở hữu vòng eo chưa tới 60cm cực nóng bỏng

Thí sinh Lâm Hà Thuỷ Tiên (Sinh năm 2000, đến từ TP.HCM). Cô hiện đang là sinh viên năm 2 của ĐH Kinh Tế – Luật TP. HCM. Quê gốc Thủy Tiên ở Hà Nội nhưng cô nàng sinh ra và lớn lên ở TP. HCM.



Cô nàng này sở hữu thành tích học tập nổi bật học sinh giỏi 12 năm liền và được ưu tiên xét tuyển vào 3 trường đại học khác nhau, bao gồm ĐH Kinh tế - Luật, Học viện cán bộ và ĐH Tôn Đức Thắng.



Thí sinh Nguyễn Thị Trân Châu (Sinh năm 2000, quê Quảng Nam) hiện đang là sinh viên Đại học Duy Tân. Cô nàng được biết đến từ khi lọt top 9 cuộc thi Miss teen 2017. Cô cũng từng lọt vào Chung kết cuộc thi Người đẹp Ảnh Việt Nam 2018.



Trân Châu sở hữu gương mặt trẻ trung, ưa nhìn và vóc dáng cân đối, quyến rũ vòng eo nhỏ nhất trong số dàn thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Việt Nam vừa qua với chỉ 58cm.



H Lida Niê Cao



Thí sinh H Lida Niê Cao (Sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) đã tốt nghiệp THPT. Đồng hương của Hoa hậu H’Hen Niê từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.



Hiện H’Lida Niê Cao đang theo đuổi ước mơ làm người mẫu nhưng cô nàng còn mê nhảy múa và đi phượt.

Your browser does not support HTML5 video.

Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020