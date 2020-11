Seohyun lột xác ngoại hình trong Private Lives nhờ duy trì 3 thói quen ăn uống giảm cân

Hóa thân vào vai kẻ lừa đảo chuyên nghiệp trong tác phẩm Private Lives (tạm dịch: Đời Tư), Seohyun được đánh giá cao với màn lột xác biến hóa khôn lường. Cô em út của girl-band đình đám SNSD ngày càng chững chạc hơn, thoát dần khỏi hình ảnh dễ thương, đáng yêu bằng phòng cách nữ tính, quyến rũ hơn.

Tạo hình của Seohyun trong Private Lives có lẽ là hình ảnh gầy nhất từ trước đến nay



Trong buổi chụp ảnh cho tạp chí 1st Look nhằm quảng bá cho bộ phim truyền hình Private Lives, nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết ăn uống và tập luyện để giữ dáng.



1. Nói không với thức ăn nhanh và đồ chiên



Vì lịch trình làm việc nhiều và phải di chuyển liên tục, các thần tượng thường chọn thực phẩm chế biến sẵn để bổ sung năng lượng. Nhưng Seohyun thì nói không với các loại thực phẩm này.



Trước mỗi lịch trình quan trọng, nữ ca sĩ kiểm soát bản thân nghiêm ngặt bằng cách không ăn vào buổi đêm, đặc biệt là mỳ hay đồ hộp.



2. Chăm ăn rau xanh và khoai lang thay tinh bột



"Khi mới ra mắt, tôi rất nhạy cảm với lượng calories trong cơ thể. Do đó, tôi bị áp lực và thường xuyên kiểm tra cân nặng mỗi ngày", Seohyun chia sẻ với Kpopmap.



Mỗi cô kiểm soát những gì mình ăn vào một cách nghiêm ngặt. Buổi sáng và tối nữ idol ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây hay sữa đậu nành tươi là món ăn quen thuộc mỗi sáng và tối. Cô nàng phải tự học thay đổi cách chế biến để bớt nhàm chán.



Đường thực sự là kẻ thù đáng sợ gây lão hóa nhanh và tích lũy mỡ thừa. Seohyun không sử dụng đường hay ăn đồ ngọt trong chế độ hàng ngày.



Cô cung cấp lượng đường tự nhiên cho cơ thể bằng cách chăm uống nước trái cây. Người đẹp sinh năm 1991 thường ép nước trái cây từ táo, chuối hoặc mix thêm với bông cải xanh, cần tây, cà chua... Đây là những loại trái cây và rau củ giàu giá trị dinh dưỡng nhưng lại ít calo.



Ngoài chế độ ăn uống, Seohyun không thể nào thiếu việc tập luyện. Cô cho hay thường xuyên tập gym để đốt cháy mỡ thừa, cho vóc dáng thon gọn. Còn hiện tại cô nàng tập tăng cường pilates giống như nhiều người đẹp khác. Hai loại hình tập luyện này giúp cơ bắp chắc khỏe và dẻo dai hơn lại còn giảm căng thẳng.

