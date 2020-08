30 chưa phải là hết: Cố Giai cao tay xử lý "trà xanh" khiến Huyễn Sơn tự phục mà phải quay về

Hứa Huyễn Sơn bỏ vợ đẹp con ngoan để đi ngoại tình.





Mới đây, những hình về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cố Giai (Đồng Dao) - Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) - Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) vô cùng căng thẳng khiến fan không thể rời mắt khỏi bộ phim. Trong cảnh phim này, người chồng ngoại tình Hứa Huyễn Sơn nay mình sai lầm, anh ta ngồi cùng 1 phía với Cố Giai, ở chiều đối diện là Lâm Hữu Hữu với gương mặt giả tạo cực kỳ đáng ghét.

Thừa biết Hứa Huyễn Sơn đã có vợ đẹp con ngoan, Lâm Hữu Hữu vẫn tìm đủ mọi cách để giật chồng từ tay Cố Giai. Từng lời từng chữ từ Hữu Hữu đều khiến người xem nóng ruột nóng gan không khỏi bất bình. Ả "trà xanh" này thậm chí còn mang con của Cố Giai - Huyễn Sơn ra làm vật uy hiếp.

Con người thật của Lâm Hữu Hữu khác xa vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng.





Dù Hứa Huyễn Sơn đã nói: "Lâm Hữu Hữu, chuyện của chúng ta đều là lỗi của tôi. Tôi rất hối hận, tôi lớn hơn em nhiều như vậy, chuyện này là lỗi của tôi, mong em hãy tha thứ cho tôi. Rồi bỏ qua tôi luôn đi". Không chấp nhận làm kẻ thua cuộc, Lâm Hữu Hữu cho rằng Hứa Huyễn Sơn đã bị Cố Giai uy hiếp nên mới đòi bỏ cô. Trong mắt người phụ nữ thâm độc này thì người mà Huyễn Sơn yêu chính là cô.

Nghe thế, Hứa Huyễn Sơn đáp tiếp rằng người anh ta yêu là Cố Giai, dù bây giờ Cố Giai có đòi ly hôn hay không thể chấp nhận anh đi nữa thì Huyễn Sơn vẫn sẽ không rời đi. Quá uất ức, "trà xanh" bèn tìm cách bóc mẽ Cố Giai rằng cô không hề chăm sóc tốt cho Huyễn Sơn, cô không biết chồng mình thích gì và cũng không lo được cơm ngon canh ngọt cho chồng.

Lâm Hữu Hữu vẫn chưa buông tha Huyễn Sơn dù anh ta đã nói sẽ không rời xa Cố Giai.

Không hề lép vế, chị đại Cố Giai đanh thép đáp lại: "Tự tin của cô lấy đâu ra thế, trái tim thánh mẫu ấy nữa? Cô cảm thấy cô cứu được anh ta à? Cô thấy tôi không cho anh ấy ăn là đang ngược đãi à? Cô có biết người đàn ông này gan nhiễm mỡ, mới hơn 30 tuổi thôi mà đến bảo hiểm thăng cấp cũng không nhận. Tôi không cho anh ta ăn tối thì tôi cũng không ăn cùng. Anh ta bao nhiêu bữa không ăn tối thì tôi cũng có bao nhiêu bữa không ăn. Cô cho tôi xem cái này là để làm gì? Muốn tính toán với tôi đúng không, được vậy chúng ta sẽ tính toán luôn".

"2 người ăn bao nhiêu bữa tối, thuê khách sạn với nhau bao nhiêu lần, tiền khách sạn, tiền nhà ở của tôi thì đều phải tính toán từng khoản, từng khoản rõ ràng cho tôi. Mỗi 1 đồng anh ta tiêu cho cô đều là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Tôi có quyền bắt cô trả lại nó. Tôi quên mất, mới tốt nghiệp không có tiền đúng không? Thanh xuân còn đáng chút tiền, tôi mời cô rồi đấy".

Chị đẹp kiên cường Cố Giai là minh chứng cho câu "gái có công thì chồng không phụ".

Cố Giai là minh chứng rõ nhất cho câu "gái có công thì chồng không phụ". Trước những người phụ nữ lươn lẹo và xảo trá, Cố Giai đã chứng tỏ mình cao tay hơn khi có thể "xử đẹp" bồ của chồng trong vòng một nốt nhạc.

Xem tới đây, khán giả không khỏi hả hê và khâm phục một Cố Giai mạnh mẽ, kiên cường.

Bộ phim vẫn sẽ được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Tencent - Đằng Tấn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ