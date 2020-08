Tròn mắt khám phá 30 điểm đến đẹp đến siêu thực của nước Mỹ (P1)

Mỹ là một trong những quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, trải dài cả về kinh độ lẫn vĩ độ. Chính vì vậy, quốc gia này sở hữu thiên nhiên đa dạng và phân hóa theo từng vùng rõ rệt. Phần lớn các bang ở phía bắc Hoa Kì có khí hậu ôn đới. Các bang ven vịnh Mexico có khí hậu cận nhiệt. Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên: Bờ Đông, Bờ Tây và vùng Trung Tâm.



Trong danh sách 30 địa điểm đẹp lịm tim nhất nước Mỹ dưới đây, có những kỳ quan xuất sắc do thiên nhiên tạo nên, nhưng cũng có nhữung tác phẩm kiến trúc được hình thành dưới bàn tay nghệ thuật của con người. Mỹ quả thật là đất nước xinh đẹp và khi dừng chân lại bất kỳ mảnh đất nào, khách du lịch cũng có thể bàng hoàng trước vẻ đẹp của đất nước này.

Dựa trên xếp hạng Insider và hàng loạt các ấn phẩm du lịch uy tín khác trên thế giới, hãy cùng Tuổi trẻ xã hội khám phá 30 địa điểm đẹp nhất trên thế giới dưới đây và cùng test xem bạn biết được bao nhiêu địa điểm nhé!

Vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska nổi bật với dòng sông băng hùng vĩ





Oak Alley Plantation ở Vacherie, Louisiana, ngôi nhà cổ đẹp nhất ở Mỹ.

Màu sắc rực rỡ như cầu vồng của Grand Prismatic Spring khiến nơi đây trở thành một điểm đến nổi bật trong Công viên Quốc gia Yellowstone ở Hạt Teton, Wyoming.

Năm ngoái, Charleston đã được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là Thành phố mini đẹp nhất nước Mỹ với cảnh quan vào hoàng hôn đẹp xuất sắc

Insider đã đặt tên Hẻm núi Oneonta của Oregon là một trong 11 thác nước ngoạn mục nhất ở Mỹ.

Cánh đồng hoa tulip ở Thung lũng Skagit ở Washington là một cảnh quan đẹp xuất sắc vào mùa xuân không thua kém Keukenhof ở Amsterdam.

Đài tưởng niệm quốc gia White Sands ở New Mexico sở hữu nét đẹp siêu thực với những cồn cát thạch cao lấp lánh.

Vườn quốc gia Hot Springs ở Arkansas được mệnh danh là Spa của riêng người Mỹ bởi cảnh sắc đạt đến mức thượng thừa

Với chiếc view vi diệu nhìn thẳng ra Dãy núi Rocky và các trung tâm quyến rũ như Phố Pearl, Boulder ở Colorado là một trong những thành phố đẹp nhất ở Mỹ.



Bãi biển Clearwater ở Florida được TripAdvisor bình chọn là bãi biển xuất sắc nhất tại Mỹ

Thành phố đẹp nhất miền nam nước Mỹ

Theo Thùy Dương/SKCĐ