Truy tìm danh tính của 30 người bỏ trốn khỏi khu cách ly tại bệnh biện Đà Nẵng

Cụ thể, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện cách ly vào lúc 13h ngày hôm qua 26/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Do tâm lý hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh, nên nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi Bệnh viện mà chưa có sự cho phép của những người có thẩm quyền.





30 người đã bỏ trốn cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trong tổng số 30 bệnh nhân bỏ trốn này có 15 người bệnh tại Khoa Tim Mạch và 15 người điều trị tại khoa Ngoại tiết niệu. Những người này đa phần đều là những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một số ít là người Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trước tình hình này, Bệnh viện Đà Nẵng đã có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đề nghị đơn vị này phối hợp cùng giám sát trường trường hợp bỏ trốn trên.

Cũng theo thông tin mới nhất đến 11h trưa hôm nay 27/7 Bệnh viện Đà Nẵng đã dừng tiếp nhận đồ tiếp tế của người nhà bệnh nhân gửi vào bệnh viện, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

