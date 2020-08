300 `mắt thần` ghi chi tiết từng cung đường di chuyển của nữ quái bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.





Thu bị cáo buộc đã bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, con tria anh Nguyễn Văn Hưng) tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (đoạn đối diện hồ điều hòa TP Bắc Ninh) rồi đưa lên Tuyên Quang.





Công tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, giải cứu thành công cháu Gia Bảo vào ngày 22/8 ại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.





Việc giải cứu cháu Gia Bảo thành công không thể không nhắc đến sự đóng góp công sức của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

Lịch trình di chuyển của Thu bị 300 "mắt thần" ghi lại





Sở này đã phối hợp với các đơn vị, vào cuộc trích xuất lại camera giám sát, tìm ra được lịch trình di chuyển của người phụ nữ nghi vấn. Sở đã bận hành hơn 300 camera giao thông, giám sát tại các cửa ngõ ra vào TP Bắc Ninh và các nút giao có lưu lượng phương tiện di chuyển lớn.





Theo hình ảnh ghi lại từ camera giám sát vào ngày 21/8, vào lúc 17h08, một người phụ nữ đi xe máy hướng Bệnh viên Sản Nhi đi công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Khi đến Công viên Nguyễn Văn Cừ thì vào khu gửi xe, rồi đi bộ đến khu vui chơi Trẻ em





Đến khoảng 17h11, người phụ nữ này đi qua khu vui chơi đồi cỏ của trẻ em. Đến 17h22, người phụ nữ này đi theo sau một cháu bé. Đến 17h26, người phụ nữ này dắt cháu bé đi ra khu vực bãi đỗ xe.

Hình ảnh Thu di chuyển bị camera giao thông ghi lại





Đến 17h27, người phụ nữ lên xe máy đi về phía ngã tư Bệnh viện Sản Nhi và đường Huyền Quang. Đến 17h28, người phụ nữ này đi xe lên cầu vượt Bồ Sơn, theo hướng cột Đồng Hồ lên cầu vượt. Khi đó có một cháu bé đi cùng xe. Đối tượng đưa cháu bé ra khỏi TP Bắc Ninh.





Từ những đoạn video hành trình này, Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Tối ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành bắt giữ Thu tại nhà Đặng Văn Bằng (chồng Thu ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Công an giải cứu thành công cháu bé và bàn giao cho gia đình ngay trong đêm.





Tại trụ sở Công an, đối tượng Thu khai yêu Đặng Văn Bằng và có thai. Sau đó Thu sống xa Bằng và bị sảy thai. Giờ muốn quay về, bắt cóc một bé trai đưa về nói với gia đình Bằng là con chung để đồng ý cho cưới.

28 giờ giải cứu cháu Gia Bảo (ảnh Tiền Phong)





Nói về vụ án này, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Vụ án được phá trong vòng 28 tiếng, con tin được giải cứu an toàn do có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của nhân dân khi cung cấp thông tin có giá trị".









