Có liên quan đến BN nhiễm COVID-19, 352 thí sinh ở Quảng Ngãi phải dừng thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Chiều 8/8 giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận có 48 học sinh lớp 12 của trường THPT Sơn Mỹ là F2 của bệnh nhân bị COVID-19 . Trước đó, 2 giáo viên của trường này đã từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 786 và cả 2 đều đã được cách ly tập trung tại khi cách ly ký túc xá.

Vì vậy, 352 thí sinh của điểm thi này phải dừng thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1 và phải chuyển sang đợt 2.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 13.700 thí sinh dự thi, trong đó có 77 thí sinh được xác định là F1, F2 và 2 giáo viên kể trên. Trước đó, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng thống kê có hơn 50 giáo viên khác có liên quan đến bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Các thí sinh đến đây đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào

Chiều nay, các thí sinh đi làm thủ tục dự thi ở Quảng Ngãi đều được yêu cầu mang theo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay và tiến hành đo thân nhiệt trước khi vào địa điểm thi.

Tính đến nay, Quảng Ngãy đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. 2 trường hợp mới nhất được Bộ Y tế công bố sáng nay là bệnh nhân thứ 786 là P.H.T. (nam, 45 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi ) và bệnh nhân 787 là P.T.A.T. (nữ, 51 tuổi, trú khu dân cư số 2, tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).

Your browser does not support HTML5 video.

Khẩn cấp dừng 1 điểm thi tốt nghiệp THPT vì cô giáo liên quan đến ca mắc COVID-19

Theo Phương Hoa/SKCĐ