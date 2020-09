Hóa ra Trương Dư Hi bụng phẳng eo thon là nhờ 4 bài tập cực đơn giản này, ai nhìn cũng học được ngay

Từng gây ồn ào khi khi công khai hẹn hò với thiếu gia giàu nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông, Trương Dư Hi được các "thánh soi" đánh giá cao bởi gương mặt xinh xắn, đặc biệt là vòng eo A4 phẳng lì, thon gọn.

Cô nàng sau đó tiếp tục gây ấn tượng qua các bộ phim Nàng Công Chúa Tôi Yêu, nữ chính Tô Căng Bắc trong Đẹp Trai Là Số Một và mới đây là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Cận cảnh vòng eo con kiến của Trương Dư Hi



Độ nổi tiếng càng tăng, mỹ nhân càng phải chăm tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Trên trang cá nhân Dư Hi không ít lần khiến fan "mắt tròn mắt dẹt" vì vòng eo con kiến chính hiệu. Bí quyết nằm ở 4 Độ nổi tiếng càng tăng, mỹ nhân càng phải chăm tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Trên trang cá nhân Dư Hi không ít lần khiến fan "mắt tròn mắt dẹt" vì vòng eo con kiến chính hiệu. Bí quyết nằm ở 4 bài tập giúp eo thon cực nhẹ nhàng đơn giản như này thôi.

1. Duỗi chân dựa vào tường



Trương Dư Hi chỉ cần một bức tường để duỗi chân trái thẳng về phía trước, chân phải gập nhẹ, lưng đứng về phía dựa vào tường. Dùng lực đẩy người về sau sao cho giữ lưng càng gần tường càng tốt nhưng không ngả hẳn người vào.

Giữ nguyên tư thế này trong 3 giây sau đó giơ hai tay lên và áp hai lòng bàn tay vào sát nhau. Lúc này, hít vào thật mạnh để siết cơ. Đủ 3 giây thì thở ra thật mạnh trong 7 giây, mở tay hạ xuống và siết chặt cơ bụng lại.

Trương Dư Hi chia sẻ thường tập bài tập này sau bữa tối. Thời gian tập chỉ khoảng 10 phút mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn lành mạnh cho vòng 2 không chút mỡ thừa.

2. Quỳ gập gối



- Quỳ gối trên sàn, chồng 2 tay lên nhau đặt vuông góc trước ngực.



- Nâng người lên rồi lại hạ người xuống liên tục, chú ý vừa làm vừa hít thở để siết chặt bụng và hông.

- Thực hiện động tác này 15 lần, mỗi ngày làm 3 hiệp.

3. Chống tay, chân đạp vào không trung



- Chống hai tay ra sau làm trụ, nhấc hai chân lên cao. Hai chân chuyển động theo tư thế giống như đạp xe trên không và giữ thăng bằng cơ thể. Vừa làm vừa siết chặt bụng.

- Thực hiện động tác này 30 lần, mỗi ngày làm 3 hiệp.

4. Giữ thằng bằng bằng cơ mông



- Ngồi trên sàn, hai chân chụm lại giữ trên không. Dùng tay vỗ lên xuống liên tục xuống sàn. Vừa làm động tác vừa phải siết cơ bụng đồng thời làm sao để giữ được thăng bằng.

- Thực hiện động tác này 30 lần, mỗi ngày làm 3 hiệp.

Theo Hà Ly/SKCĐ