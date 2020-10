4 bước skincare cho làn da đẹp như pha lê của Irene (Red Velvet)

Bất cứ người đẹp nào phải thường xuyên làm việc và trang điểm đều đề cao bước tẩy trang và làm sạch da. Trước khi bạn đi ngủ, làn da cần được làm sạch khỏi các lớp bụi bẩn, mỹ phẩm để da được "thở" và thanh lọc vào ban đêm.



Irene chia sẻ rằng dù có cảm thấy mệt mỏi đến đâu, cô vẫn không thể bỏ qua bước tẩy trang và làm sạch da bằng sữa rửa mặt. Làn da cần được sạch sẽ trước khi lên giường để giấc ngủ ngon giấc hơn, tránh da bị bít tắc gây mụn.



Bước tiếp theo không thể thiếu trong chu trình skincare của nữ ca sĩ này đó là thoa kem dưỡng da ban đêm. Irene cho rằng quan trọng nhất là lựa chọn loại kem dưỡng phù hợp với da. Cô ưu tiên chọn sản phẩm dưỡng có kết cấu lỏng, nhẹ và giàu thành phần cấp ẩm. Một lớp kem mỏng cho da trước khi đi ngủ sẽ giúp làn da căng mịn và tươi tắn vào buổi sáng hôm sau.



Thoa kem dưỡng sau khi đã hoàn thành xong tất cả các bước skincare khác. Bạn không nên chà xát kem mà cần vỗ nhẹ vào da và mát xa.



Xông hơi để đẩy mụn



Các fans hâm mộ chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt idol của mình xuất hiện những vết mụn. Đó là bởi cô nàng có bí quyết xông hơi để đẩy mụn. Xông hơi bằng tinh dầu tự nhiên và nước ấm giúp lỗ chân lông giãn nở, dễ dàng làm sạch bụi bẩn và lấy đi các nhân mụn. Trước mỗi sự kiện quan trọng Irene sẽ xông hơi để thư giãn cho làn da sau đó thấm toner bằng bông tẩy trang và đắp lên vết mụn.



Massage để giảm sưng cho gương mặt



Nhiều sao nữ thường bị sưng mặt do hậu quả của việc thức khuya, làm việc quá độ hoặc tích nước. Các thành viên Red Velvet rất thích massage để giúp da được thư giãn và săn chắc hơn.

Irene thường sử dụng thanh lăn để mát xa mặt. Bên cạnh đó cô dùng một chiếc thìa inox để trong ngăn mát tủ lạnh sau đó đắp lên vùng mắt khoảng 5-10 phút. Lưu ý là chỉ đắp thìa lên vùng mí dưới, quầng mắt, không đắp trực tiếp lên mí mắt vì vùng da này khá nhạy cảm.

