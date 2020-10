Cho 'cửa sổ tâm hồn' rạng rỡ với 4 bước trang điểm xóa tan quầng thâm và bọng mắt cực đơn giản

Quầng thâm và bọng mắt đôi khi không phản ánh dấu hiệu của tuổi tác mà là do tình trạng Sức Khỏe cũng như thói quen sinh hoạt. Những nếp chân chim hay quầng thâm dưới mắt thật đáng ghét vì chúng khiến bạn trong thiếu sức sống, thậm chí là già hơn tuổi.



Tuổi tác và lão hóa là nguyên nhân hàng đầu gây bọng mắt, quầng thâm ở chị em. Tuổi càng lớn, da càng mất đi độ đàn hồi do thiếu hụt chất béo và collagen nên vùng da dưới mắt cũng dễ bị nhăn nheo, chạy xệ hình thành nếp nhăn.



Vùng da dưới mắt là nơi dễ bị tổn thương nhất bởi ánh nắng mặt trời. Chúng ta có thể đeo khẩu trang và che chắn cho tay chân nhưng thường bỏ quên đôi mắt. Vùng da này quá mỏng lại thường xuyên phải tiếp xúc với tia cực tím nên rất dễ bị lão hóa do quá trình sản sinh melanin trong cơ thể.



Mất nước cũng là nguyên nhân phổ biến khiến chị em hình thành quầng thâm và nếp nhăn ở đuôi mắt. Nhiều chị em rất lười uống nước đặc biệt là dân văn phòng, khiến cơ thể mất nước tự nhiên, nhan sắc cũng trở nên mờ nhạt, làn da kém rạng rỡ, đặc biệt là vùng da dưới mắt sẽ trở nên trũng sâu và xỉn màu.



Ngoài ra, nếp nhăn dưới mắt còn hình thành do các yếu tố về sức khỏe tinh thần và thể chất. Thiếu ngủ, căng thẳng hay một số bệnh về thận, nội tiết cũng là nguyên nhân gây lão hóa vùng da mắt.



Các nàng thường không biết rằng, tẩy da chết trước khi trang điểm giúp làn da sạch sẽ, rạng rỡ hơn rất nhiều. Các chuyên gia khuyên rằng tẩy da chết dạng gel để làm mát vùng mắt, tăng hiệu quả làm sáng da. Do đó, hãy cất gel tẩy da chết vào tủ lạnh 15 phút trước khi sử dụng. Hoặc không bạn có thể dùng một miếng mặt nạ cho vùng bọng mắt hoặc chườm đá vùng bọng mắt trước khi makeup.

Ngoài ra, chị em có thể áp dụng một số mẹo xóa quầng thâm mắt đơn giản như dùng túi lọc trà đã dùng. Túi lọc trà tưởng là thứ vứt đi nhưng có nhiều tác dụng làm đẹp , trong đó chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện tình trạng lưu thông máu vùng da dưới mắt, từ đó xóa mờ quầng thâm. Chưa kể cách này còn giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của tia UV và ngăn ngừa lão hóa cho "cửa sổ" tâm hồn. Đêm trước khi make up hãy dùng cách này để trả lại đôi mắt rạng rỡ cho sáng hôm sau.



Một làn da ngậm nước, đủ độ ẩm luôn trở nên rạng rỡ hơn dưới lớp kem nền. Làn da vùng bọng mắt luôn mỏng hơn nên cũng cần dưỡng ẩm nhiều hơn. Do đó, trước khi trang điểm hãy bôi một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng vừa đủ làm ẩm mà không khiến vùng da dưới mắt nặng nề hơn.



Mặt khác, bạn hãy dùng cây lăn để tăng hiệu quả thay vì dùng tay không vừa giúp dưỡng ẩm, vừa nâng cơ mặt đồng thời giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn.



3. Dùng kem nền và phấn phủ



Như các bước trang điểm thông thường, bạn sử dụng lớp nền cho tổng thể gương mặt. Tiếp đến bạn phủ một lớp kem che khuyết điểm có màu lên vùng da dưới mắt. Các chuyên gia khuyên bạn sử dụng tông màu đào để giúp làn da lúc này trở nên hồng hào hơn. Sau đó, phủ một lớp mỏng phấn highlight lên trên, điều này sẽ giúp vùng da quanh mắt trông tự nhiên hơn.



4. Phủ lớp kem mỏng cho phần bọng mắt



Cuối cùng, phủ một lớp mỏng phấn dạng lỏng cho làn da trông tự nhiên và mướt hơn. Chỉ nên phủ ở những vùng da cần thiết để hạn chế làm loang phần trang điểm ra những khu vực bên ngoài. Bạn có thể thêm một lớp bột ánh kim tuyến để tạo điểm nhấn cho đôi mắt đồng thời che lấp quầng thâm.

