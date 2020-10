Trịnh Sảng lộ mặt mộc đơ cứng trên truyền hình, soi kỹ mới thấy làn da trắng mịn nhờ 4 bí quyết này

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế ô tô rút gậy vụt thẳng vào đầu lái xe grab vì bị đuổi theo để " ý kiến " sau va chạm

Vụ việc xảy ra trong tối ngày 17/10 trên đường Láng, Hà Nội. Có vẻ như trước đó xe ô tô và xe máy đã xảy ra va chạm nên lái xe grab đã đuổi theo để " ý kiến " ai ngờ tài xế ô tô đã hành xử rất côn đồ.