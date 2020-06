Bác sĩ mách bạn 4 mẹo nhỏ để nằm điều hòa không bị đau họng, khô mũi

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Ban ngày trời nóng như đổ lửa, ban đêm thì bầu không khí nóng hầm hập như cái lò khiến việc sử dụng điều hòa tăng cao.



Các bác sĩ lý giải, trong miệng và cổ họng vốn nhiều vi khuẩn sinh sôi, trong điều kiện nhiệt độ mát và độ ẩm thấp như phòng điều hòa thì sức đề kháng của cơ thể suy giảm khiến vi khuẩn phát triển mạnh, gây bệnh. Người có thói quen há miệng khi ngủ sẽ càng bị nặng hơn.



Mặt khác, việc sử dụng điều hòa không đúng cách như kém vệ sinh, đóng chặt cửa không có thông khí khiến vi khuẩn trong phòng phát triển mạnh, con người liên tục hít phải sẽ dễ gây bệnh và lây lan hơn.



Theo PSG. TS. BS Phạm Thị Bích Đào (chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), quan trọng nhất khi sử dụng điều hòa là kiểm soát nhiệt độ thích hợp.



Các chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ trong phòng điều hòa chỉ nên để ở mức 26 - 28 độ C là tốt nhất. Để nhiệt độ càng thấp nguy cơ gây hại sức khỏe càng cao. Nếu nhà có trẻ nhỏ dưới 1 tuổi chỉ cần duy trì nhiệt độ 28 độ C.



Cách điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tối ưu đó là, 30 phút đầu tiên sau khi bật thì để nhiệt độ thấp một chút. Sau khi phòng đủ mát thì nâng nhiệt độ lên mức thích hợp để không bị lạnh.



4 cách nằm điều hòa không bị đau họng được bác sĩ gợi ý gồm:

Sau 30 phút phòng đã đủ mát thì nâng nhiệt độ lên 27 - 28 độ C - là ngưỡng được coi là phù hợp với hệ thống biểu mô của niêm mạc đường hô hấp (nhiệt độ của lớp bề mặt của hệ thống này là 30-31 độ).

Theo các bác sĩ, để không bị đau họng khi nằm điều hòa có thể dùng các cách sau:



- Đắp kín chăn khi ngủ để tránh bị gió điều hòa tạt vào người. Nếu không thể đắp kín thì vẫn nên có một chiếc chăn mỏng để đảm bảo bạn không bị lạnh vào ban đêm, càng dễ gây đau họng.



- Bật chế độ hẹn giờ để điều hòa tự ngắt sau khi ngủ 3-4 giờ (hẹn từ 23h đêm đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau là được). Khi ngắt điều hòa hãy dùng quạt điện bật ở chết độ nhỏ nhất để làm thoáng không gian trong phòng và không sợ bị nóng cản trở giấc ngủ. Như thế vừa ngủ ngon, vừa tiết kiệm điện mà không lo sáng hôm sau bị đau họng.



- Súc họng nước muối trước khi đi ngủ và buổi sáng dậy là cách rẻ tiền và hiệu quả để giảm các triệu chứng đau họng, khô họng, viêm họng, cảm lạnh. Nước muối sinh lý giúp làm sạch khoang miệng, loại bỏ các vi khuẩn gây hại trong cổ họng để giảm hiện tượng đau rát và khô họng do điều hòa.



- Tăng độ ẩm trong phòng bằng cách đặt khăn ẩm trong phòng hoặc nếu phòng rộng thì tận dụng phơi quần áo ướt trong phòng vào ban đêm luôn. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì không nên đặt chậu nước trong phòng vì vừa không có nhiều tác dụng lại tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp. Cách tốt nhất là đầu tư máy tạo ẩm và làm sạch không khí dạng phun sương. Bạn có thể dùng thiết bị này khuếch tán tinh dầu để làm thoáng sạch bầu không khí trong phòng, giúp dễ thở, thông thoáng mũi họng.

Your browser does not support HTML5 video.

Tác hại khôn lường khi ở trong phòng điều hòa quá lâu