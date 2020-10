4 phương pháp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung trước khi xuất hiện triệu chứng

10 triệu chứng nhận biết ung thư cổ tử cung gợi ý cho chị em đó là:



- Chảy máu âm đạo bất thường



- Dịch tiết âm đạo hàng ngày cũng có màu bất thường



- Đau khi quan hệ tình dục



- Đau vùng chậu



- Khó chịu khi đi tiểu



- Kinh nguyệt kéo dài và ra nhiều



- Đi tiểu nhiều, liên tục



- Mệt mỏi



- Đau chân



- Sụt cân không rõ nguyên nhân



Các chuyên gia khuyến cáo chị em đã quan hệ tình dục từ 3 năm trở lên nên thường xuyên thăm khám phụ khoa để phát hiện sớm ung thư phụ khoa nói chung và ung thư cổ tử cung nói riêng.



Đầu tiên, bác sĩ phụ khoa sẽ thăm khám tổng thể cổ tử cung và các cơ quan sinh dục khác nằm ở khung chậu. Bác sĩ dùng một thay thăm khám bên trong cửa mình của bệnh nhân kết hợp với một tay ở bên ngoài nắn vùng bụng dưới, khám hạch bạch huyết vùng hạch bẹn. Cùng với đó, bác sĩ sẽ sử dụng mỏ vịt để quan sát cổ tử cung và lấy tế bào âm đạo làm xét nghiệm phát hiện sớm ung thư.

Phương pháp này còn có tên gọi khác là xét nghiệm Pap. Bác sĩ sẽ dùng dụng cụ lấy tế bào trên bề mặt cổ tử cung và âm đạo. Dụng cụ ở đây có thể là que gỗ, que nhựa hoặc bàn chải nhỏ hoặc tăm bông.



Tế bào được lấy ra sẽ được phết lên một phiến kính, nhuộm và soi trên kính hiển vi để phát hiện sớm những biến đổi của tế bào, nhận định về khả năng tiến triển thành ung thư. Khi Test PAP bất thường, bệnh nhân có thể bị viêm hoặc ung thư, khi đó phải soi/ sinh thiết cổ tử cung để chẩn đoán mô bệnh học.



Để thực hiện xét nghiệm này, ít nhất trong vòng 48 giờ, bệnh nhân không nên thụt rửa âm đạo, không quan hệ tình dục, không đặt nút gạc, các loại bọt, keo tránh thai hoặc các loại kem, thuốc đặt âm đạo. Không nên thực hiện xét nghiệm này trong kỳ kinh nguyệt.



Nghiệm pháp axit axetic gọi tắt là VIA là nghiệm pháp chấm cổ tử cung bằng dung dịch axit axetic 3-5% rồi quan sát bằng mắt thường để phát hiện bất thường bao gồm các tổn thương tiền ung thư. Phương pháp này đơn giản, rẻ tiền và khá chính xác dùng để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung.



Phương pháp này được thực hiện bằng cách dùng dung dịch lugol 5% chấm cổ tử cung sau đó quan sát bằng mắt thường để phát hiện các thay đổi. Thông thường, các tế bào bề mặt của cổ tử cung khi chấm dung dịch bắt màu nâu, nếu lớp tế bào này bị mất đi sẽ biểu hiện bằng màu vàng hoặc nâu nhạt tức là tế bào khỏe mạnh. Nếu cổ tử cung chuyển màu bất thường đó có thể là dấu hiệu của ung thư. Đây cũng là phương pháp đơn giản, rẻ tiền, có hiệu quả.



Bác sĩ sử dụng máy soi phóng đại hình ảnh cổ tử cung từ 2 đến 25 lần để quan sát dễ dàng trên màn ảnh, nhờ đó phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư. Thông thường, bác sĩ chỉ định soi cổ tử cung khi các xét nghiệm nói trên bất thương hoặc nghi ngờ bất thường. Mặt khác, bệnh nhân cũng có thể được chỉ định kết hợp thực hiện cả xét nghiệm và soi cổ tử cung đồng thời.



Your browser does not support HTML5 video.