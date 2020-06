Mãn nhãn những cánh đồng quạt gió rộng mênh mông, chụp ảnh lung linh tựa trời Âu

Gần đây, những cánh đồng quạt gió mênh mông, rộng lớn đang trở thành điểm check-in được hội mê du lịch yêu thích. Chỉ cần chụp vội một bức hình, tín đồ sống ảo đã có ngay bức hình lung linh tựa trời Âu, tha hồ thu về cả ngàn like.

Cánh đồng quạt gió Eahleo Đắk Lắk

Ảnh: To.trinh95, Coca_chanh

Một trong những điểm đến được giới trẻ nhắc tới nhiều nhất khi ghé thăm phố núi Buôn Ma Thuột là nhà máy điện gió Dlieyang. Những cánh đồng quạt gió cao cao, nổi bần bật trên nền trời xanh biếc đã tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời, các tín đồ mê chụp ảnh cứ vậy mà thỏa sức chụp ảnh, check in.

Ảnh: @to.trinh95

Không chỉ vậy, con đường dẫn tới cánh đồng quạt gió cũng đốn tim không ít du khách, với hàng cỏ cháy rợp 2 bên đường, xa xa thấp thoáng những cánh quạt gió khổng lồ.

Ảnh: @l_hanh

Địa chỉ: xã Dlieyang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Cánh đồng điện gió Phương Mai Quy Nhơn

Ảnh: Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm

Dù chỉ mới xuất hiện vào cuối năm 2019 nhưng cánh đồng điện gió nơi đây đã nhanh chóng hớp hồn giới trẻ với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Cánh đồng điện gió này được bao quanh bởi thiên nhiên đẹp đẽ, một bên là biển trong xanh ngắt, bên kia là những ngọn núi đồ sộ của bán đảo Phương Mai.

Cánh đồng điện gió này còn nằm trên cung đường du lịch nổi tiếng kéo dài từ Quy Nhơn tới biển Trung Lương, với ba mặt núi bao quanh. Du khách có thể ghé thăm nơi đây vào bất cứ lúc nào, bởi mỗi lúc nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng, khi là sắc vàng tươi óng ả sớm hè, khi là trời xanh mây trắng trải rộng mát mắt. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất vẫn là đón nắng bình minh hoặc hoàng hôn lúc chiều tà, khi bầu trời chuyển màu vàng ấm áp, rực rỡ trên những cành phi lao.

Địa chỉ: xã Cát Tiến, TP Quy Nhơn, Bình Định

Cánh đồng quạt gió Tuy Phong Bình Thuận

Ảnh: Hieu.ricky, _phuntn.4_, Olivesieunhan, Tranggjun.

Một trong những cánh đồng điện gió hút khách bậc nhất Việt Nam là cánh đồng điện gió Tuy Phong, nằm ngay chân quốc lộ 1A. Nơi đây có khoảng 60 turbine khổng lồ, chầm chậm quay giữa nền trời trong xanh, nhìn từ xa tựa như những "cối xay gió" trong sách cổ bên trời Tây.

Ảnh: hieu.ricky

Những "cối xay gió" khổng lồ đứng sừng sững giữa bầu trời xanh, xung quanh là cánh đồng lộng gió bạt ngàn sắc đỏ hoa Atiso rực rỡ. Đến đây thăm quan, du khách không khỏi ngỡ ngàng với khung cảnh hùng vĩ, với các trụ phong điện cao lớn giữa bốn bề mênh mông.

Địa chỉ: xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu

Ảnh: hong.hanhnt.

Công trình điện gió ở Bạc Liêu là dự án điện gió đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á xây dựng trên thềm lục địa, với 62 turbine trải dài bên bờ biển xanh ngắt. Cánh đồng quạt gió này nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 20km, nhưng từ xa bạn đã có thể thấy những trụ phong điện khổng lồ quay đều trên nền trời xanh ngắt nên thơ.

Đây là điểm duy nhất trong 4 cánh đồng quạt gió thu vé tham quan, và không phải chỗ nào của cánh đồng quạt gió Bạc Liêu cũng cho phép khách vào khám phá. Tuy nhiên chỉ cần đứng đại một chỗ nơi đây mà sống ảo là du khách cũng có một album ảnh sống ảo đẹp hết nấc. Những trụ điện gió cao to, sừng sững quay đều dưới bầu trời xanh ngắt, từng cơn gió biển mằn mặn thổi qua đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ tựa khung ảnh từ phim hư hư thực thực.

Địa chỉ: Vĩnh Trach Đông, Bạc Liêu

Your browser does not support HTML5 video.

Theo: Linh Chi/SKCĐ